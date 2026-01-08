Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

Н адявам се да не бъда кандидат за министър-председател на престоящите избори. Ще го направя само ако социологическите проучвания покажат, че има вероятност Сърбия да поеме в грешна посока. Това каза сръбският президент Александър Вучич в интервю за телевизия „Информър“.

Той добави, че се надява да не бъде министър-председател по няколко причини и би искал някой друг да поеме поста, а той да има консултативна роля.

Вучич потвърди, че ще бъде водач на листата на управляващото мнозинство (партията „Сръбска прогресивна партия“), като уточни, че тя ще обедини едно или няколко движения и ще включва изявени интелектуалци.

По думите му извънредните парламентарни избори могат да се проведат през октомври, ноември или декември, като срокът ще зависи от готовността на политическите участници за диалог.

Вучич подчерта, че изборната победа не е просто аритметика, а резултат от програми, изпълнени обещания и отговорни ангажименти.

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати.

По повод твърденията на студентите в блокадата, че са събрали 400 000 подписа за предсрочни избори, президентът заяви, че реалният брой е „под 20 000“, което все пак определи като „уважителен резултат, постижим за малко политически формации“.

Той посочи, че „не може да приеме разпространяването на неверни данни по темата“.