Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Н адявам се да не бъда кандидат за министър-председател на престоящите избори. Ще го направя само ако социологическите проучвания покажат, че има вероятност Сърбия да поеме в грешна посока. Това каза сръбският президент Александър Вучич в интервю за телевизия „Информър“.
(*Във видеото: След поредица от протести в Сърбия: Ще се стигне ли до смяна на властта в страната)
Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия
Той добави, че се надява да не бъде министър-председател по няколко причини и би искал някой друг да поеме поста, а той да има консултативна роля.
Вучич потвърди, че ще бъде водач на листата на управляващото мнозинство (партията „Сръбска прогресивна партия“), като уточни, че тя ще обедини едно или няколко движения и ще включва изявени интелектуалци.
По думите му извънредните парламентарни избори могат да се проведат през октомври, ноември или декември, като срокът ще зависи от готовността на политическите участници за диалог.
Вучич: Парламентарни избори може да се проведат на 8 юни
Вучич подчерта, че изборната победа не е просто аритметика, а резултат от програми, изпълнени обещания и отговорни ангажименти.
Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати.
По повод твърденията на студентите в блокадата, че са събрали 400 000 подписа за предсрочни избори, президентът заяви, че реалният брой е „под 20 000“, което все пак определи като „уважителен резултат, постижим за малко политически формации“.
Той посочи, че „не може да приеме разпространяването на неверни данни по темата“.