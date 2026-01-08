Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

М ъж с бухалка предизвика напрежение на столичния бул. „Климент Охридски“, след като опит за забранена маневра прерасна във физически сблъсък, заснет на видео и разпространен във Facebook групата „Катастрофи в София“.

На кадрите се вижда как водачът слиза от автомобила си, държейки бухалка, и влиза в конфликт с друг мъж, чиято кола му пречи да се включи в движението. В ситуацията се намесват и други хора, които напускат автомобилите си и се притичват на помощ на водача от бялата кола, опитвайки се да отнемат бухалката. В крайна сметка мъжът се прибира в колата си с бухалката и успява да се включи в трафика.

От СДВР излязоха с призив към софиянци, да не излизат с автомобилите си днес, ако не се налага по спешност.

Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, казват от СДВР.

От Столична община съобщиха по-рано, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.