Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард

На кадрите се вижда как водачът слиза от автомобила си, държейки бухалка, и влиза в конфликт с друг мъж, чиято кола му пречи да се включи в движението

8 януари 2026, 11:09
Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена
М ъж с бухалка предизвика напрежение на столичния бул. „Климент Охридски“, след като опит за забранена маневра прерасна във физически сблъсък, заснет на видео и разпространен във Facebook групата „Катастрофи в София“.

(В главното видео: Сняг в София: Какъв е трафикът)

СДВР с призив към софиянци: Не излизайте с автомобилите си, ако не се налага по спешност

На кадрите се вижда как водачът слиза от автомобила си, държейки бухалка, и влиза в конфликт с друг мъж, чиято кола му пречи да се включи в движението. В ситуацията се намесват и други хора, които напускат автомобилите си и се притичват на помощ на водача от бялата кола, опитвайки се да отнемат бухалката. В крайна сметка мъжът се прибира в колата си с бухалката и успява да се включи в трафика.

От СДВР излязоха с призив към софиянци, да не излизат с автомобилите си днес, ако не се налага по спешност.

Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, казват от СДВР.

От Столична община съобщиха по-рано, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт. 

 

Пътен инцидент Агресия на пътя София Бухалка СДВР Сняг Трафик Физически сблъсък Бул. Климент Охридски Facebook видео
Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Любопитно Преди 31 минути

Снежните валяци са рядко природно явление, при което при точно определени условия – мокър сняг, заледена повърхност и поривист вятър – вятърът сам оформя търкалящи се снежни топки, които нарастват с движението си

<p>&quot;Това са глупости&quot;: Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ</p>

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби

Свят Преди 44 минути

Напрежението в града е високо през последните дни поради разполагането на служители на ICE по улиците

Lenovo Legion Pro Rollable Concept лаптоп

Екранът на лаптопа все не достига? Този протопип има "таен" дисплей, навит на роло

Технологии Преди 1 час

Идеята на лаптопите е да са компактни и лесни за пренасяне. Но вече са се превърнали и в основно устройство за работа на мнозина, което пък означава, че малките им екрани често не са достатъчни. Затова пък има интересни нови решения от CES 2026

,

Тръмп иска 1,5 трилиона долара за военна отбрана през 2027 г.

Свят Преди 1 час

Тръмп се закани да наложи ограничение на компаниите от военно-промишления комплекс да изплащат дивиденти или да изкупуват обратно акции, докато не ускорят производството на оръжия

Земетресение край гръцкия остров Крит

Земетресение край гръцкия остров Крит

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил 91 километра югозападно от остров Антикитера

<p>&quot;Гражданска отговорност&quot; поскъпва от февруари</p>

Сериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" от февруари

Пари Преди 1 час

Какви са причините?

.

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

Свят Преди 1 час

Интензивните снеговалежи и заледяванията причиниха сериозни проблеми за пътниците в Северозападна Европа

Снегорин пламна на Северната тангента в София, образува се километрично задръстване

Снегорин пламна на Северната тангента в София, образува се километрично задръстване

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на отбивката за Костинброд

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Свят Преди 2 часа

Трима от пострадалите са в критично състояние

САЩ се оттеглят от 66 международни организации

САЩ се оттеглят от 66 международни организации

Свят Преди 2 часа

Много от засегнатите са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН

<p>Дни след като заплаши Колумбия: Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом</p>

Дни след като заплаши Колумбия с военен удар: Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом

Свят Преди 2 часа

"Оцених обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще", заяви американският държавен глава

Мадуро и съпругата му са били ранени при атаката на САЩ срещу Венецуела, загинали са 100 души

Мадуро и съпругата му са били ранени при атаката на САЩ срещу Венецуела, загинали са 100 души

Свят Преди 3 часа

Това обяви венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо

<p>Инцидент с пътник временно спря част от метрото</p>

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

България Преди 3 часа

31-годишен мъж е скочил върху релсите

Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Свят Преди 3 часа

,

Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата

Любопитно Преди 4 часа

Ако смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Свят Преди 4 часа

Той призовава съюзниците на Киев да засилят натиска срещу Русия

