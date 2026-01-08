Свят

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

8 януари 2026, 14:16
Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември
Б езработицата в България през ноември е намаляла до 3,6 на сто от 3,5 на сто през октомври, показват сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани на 8 януари. По този начин страната ни се нарежда на трето място по най-ниско ниво на показателя.

Най-ниска е безработицата в Малта – 3,1 на сто, и в Чехия и Полша - по 3,2 на сто. 

По данни на Евростат сезонно коригираната безработица в еврозоната през ноември 2025 г. е била 6,3 на сто, което е понижение спрямо 6,4 на сто през октомври 2025 г. и повишение спрямо 6,2 на сто през ноември 2024 г. В Европейския съюз безработицата е била 6,0 на сто през ноември, без промяна спрямо предходния месец, но над нивото от 5,8 на сто през ноември 2024 г.

Евростат оценява, че през ноември 2025 г. в ЕС е имало 13,225 млн. безработни, от които 10,937 млн. в еврозоната. 

В сравнение с октомври 2025 г. броят на безработните е намалял със 97 000 души в ЕС и със 71 000 души в еврозоната. На годишна база обаче безработицата се е увеличила с 416 000 души в ЕС и с 253 000 души в еврозоната. 

Младежка безработица

През ноември 2025 г. 2,923 млн. млади хора на възраст под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,318 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 15,1 на сто в ЕС при 15,2 на сто през октомври и 14,6 на сто в еврозоната при 14,8 на сто месец по-рано.

Спрямо октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 000 души в ЕС и с 42 000 души в еврозоната. На годишна база обаче тя се е увеличила с 24 000 души в ЕС и с 11 000 души в еврозоната.

И при младежката безработица България отчита подобрение – от 13,2 на сто през октомври до 12,6 на сто през ноември.

Безработицата по данни на Евростат и Агенцията по заетостта (АЗ) се измерва по различни методологии, като Евростат използва стандартизирани изследвания, сертифицирани по Международната организация по труда (LFS - Labor Force Survey), включващи търсещи работа, докато АЗ преброява регистрираните безработни, което води до съществени разлики, като Евростат изчислява традиционно по-нисък дял безработни в България, тъй като включва и хора, които активно търсят работа, но не са регистрирани в бюрото по труда.  

