МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

Според министър Вълчев, решението е наложено от последното определение на Административния съд – София, което внася несигурност в системата, особено на фона на настоящата политическа ситуация в страната

Обновена преди 16 минути / 8 януари 2026, 11:13
МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас
Източник: iStock photos/Getty images

М инистерството на образованието и науката (МОН) подготвя значителна промяна в националното външно оценяване (НВО) по математика след 7. клас, като отменя включването на задачи с елементи от природните науки. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти по време на посещение във Велико Търново. Според него, решението е наложено от последното определение на Административния съд – София, което внася несигурност в системата, особено на фона на настоящата политическа ситуация в страната.

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

„За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той подчерта, че форматът на изпита и времетраенето му остават непроменени спрямо предложения модел за тази учебна година. Това означава, че учениците ще се сблъскат с класически математически задачи, без интегрални елементи от други предмети, които бяха планирани да тестват междупредметни знания.

Припомняме, че в първоначалния план, утвърден с министерска заповед през август миналата година, НВО по математика след 7. клас трябваше да включва 6 интегрирани задачи. Те щяха да обхващат области като биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика. Идеята зад тези задачи бе да се провери способността на учениците да прилагат математически умения в контекста на природните науки, като по този начин се насърчава по-дълбоко разбиране на материала. Това бе част от по-широка реформа в образователната система, насочена към модернизиране на оценяването и подготовката на младите хора за реални предизвикателства.

Сегашната промяна идва след съдебно решение, което оспорва законността на тези интегрални задачи. Административният съд – София постанови определение, което създава правна неяснота относно въвеждането им. Вълчев коментира, че в условията на политическа нестабилност – с предстоящи избори и промени в правителството – е по-добре да се избегнат всякакви рискове, които биха могли да нарушат спокойствието на учениците, учителите и родителите. „Целта е да осигурим предвидимост и стабилност в следващите месеци“, допълни министърът.

В началото на тази седмица Вълчев проведе серия от срещи и разговори по темата, включително с жалбоподателите, които са инициаторите на съдебното дело. Участниците в тези дискусии се обединиха около мнението, че предвид създалата се ситуация, е по-уместно да се отмени оспорваната част. „Невъзможността за продължаване на планираните реформи в нормален режим ни кара да вземем това решение“, обясни Вълчев. Той увери, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така, както бе утвърдено преди началото на учебната година. Това включва стандартните формати по български език и литература, математика и други предмети, без интегрални елементи.

В момента се подготвя нова заповед на министъра, която частично ще измени предишната от август. Тя ще отменя единствено включването на задачи от други предметни области в изпита по математика, без да засяга общия обхват на НВО. 

Според МОН, новата заповед ще бъде публикувана в най-скоро време, за да се даде възможност на училищата да се адаптират. Това ще осигури, че НВО през пролетта ще протече гладко, без изненади. В дългосрочен план, министърът не изключва връщане към идеята за интегрални задачи, но само след стабилизиране на политическата среда и разрешаване на правните въпроси.

Източник: БГНЕС    
МОН НВО по математика 7. клас Отмяна задачи природни науки Красимир Вълчев Съдебно решение Образователна реформа Политическа нестабилност Интегрирани задачи Учебна система
