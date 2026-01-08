Свят

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

8 януари 2026, 14:10
Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование
Източник: iStock

В град Газа отново се чуват училищните звънци, пише BBC.

Палатките, които сега служат за класни стаи, са шумни и малко хаотични, но оживени. Някои учители сочат дъски, покрити с английски букви; други канят учениците да излязат напред и да напишат основни арабски думи.

Това далеч не е близо до нормален учебен ден. Но след примирието между Израел и Хамас през октомври, това е начало.

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“ в квартал Тел ал-Хава в югозападната част на град Газа.

През януари 2024 г. то беше ударено и в продължение на месеци след това територията му служи като подслон за разселени семейства. Днес той отново е място за учене - макар и в по-основна форма.

Вървейки в права линия, с малките си ръце, опиращи се един на друг, учениците се усмихват, докато влизат в импровизираните класни стаи.

За мнозина това е първото завръщане към рутината и образованието от началото на войната.

Според УНИЦЕФ, над 97% от училищата в Газа са били повредени или разрушени по време на войната. Армията на отбранителните сили на Израел многократно е твърдяла, че Хамас използва гражданска инфраструктура, включително училища, за извършване на операции, но рядко е предоставяла солидни доказателства.

От 658 000 деца в училищна възраст в Ивицата Ивица, повечето не са имали официално образование от близо две години. През това време мнозина са научили от първа ръка как гладът, разселването и смъртта могат да оформят младия им живот. Сега се появява нещо рядко срещано: крехък поглед към детството, което някога са познавали.

Четиринадесетгодишният Наим ал-Асмаар е посещавал това училище, преди то да бъде разрушено. Той е загубил майка си при израелски въздушен удар по време на войната.

„Това беше най-трудното нещо, през което съм преминавал“, казва той тихо.

Въпреки че беше разселен в продължение на месеци, домът на Наим в град Газа оцеля. След прекратяването на огъня той се завърна със семейството си.

„Много ми липсваше да съм в училище. Преди войната училището се водеше в истински класни стаи“, каза Наим, добавяйки, че разликата е огромна.

„Сега сме на палатки. Изучаваме само четири предмета. Няма достатъчно място. Образованието не е същото - но това, че съм тук, е важно. Училището запълва цялото ми време и наистина имах нужда от това.“

Ритал Алаа Харб, ученичка в девети клас, която също е учила тук, иска да стане зъболекар.

„Преместването ми се отрази напълно на образованието ми“, казва тя. „Нямаше време за учене. Нямаше училища. Толкова много ми липсваха приятелите ми – и ми липсва старото училище.“

Импровизираното училище се управлява от УНИЦЕФ и обединява деца от оригиналното училище в Лулва и други, разселени от войната.

Не се преподава пълната палестинска учебна програма - само основите: арабски, английски, математика и природни науки.

Директорът, д-р Мохамед Саид Шхайбер, работи в образованието от 24 години. Той пое управлението на обекта в средата на ноември.

„Започнахме с решителност да компенсираме студентите за това, което са загубили“, каза той.

В момента училището обучава 1100 момчета и момичета, като работи на три смени на ден - като момчетата идват на редуващи се с момичетата дни. Има само 24 учители.

„Преди войната нашите ученици учеха в напълно оборудвани училища – научни лаборатории, компютърни зали, достъп до интернет, образователни ресурси. Всичко това вече го няма“, казва д-р Шхайбер.

Тук няма електричество. Няма интернет. И много деца се борят с травми.

Повече от 100 ученици в училището загубиха единия или двамата си родители, домовете им бяха разрушени или станаха свидетели на убийства по време на войната. Като цяло, казва д-р Шхайбер, всеки ученик е бил засегнат - пряко или косвено.

Сега консултант провежда сесии за психологическа подкрепа, опитвайки се да помогне на децата да преработят преживяното.

Въпреки усилията, търсенето далеч надвишава капацитета.

„Вече имаме повече от хиляда ученици тук“, казва д-р Шхайбер. „Но само шест класни стаи на смяна. До училището има голям лагер за разселени лица – семейства от Северна и Източна Газа. Много деца искат да се запишат. Ние просто не можем да ги приемем.“

За родителите завръщането в училище носи както облекчение, така и тревожност.

Худа Басам ал-Дасуки, майка на пет деца, разселена от южен Римал, казва, че образованието се е превърнало в огромно предизвикателство.

„Не че образованието не съществува. Просто е изключително трудно“, казва тя. 

Дори преди войната училищата са се борили с недостиг, казва тя. Сега основните пособия са недостъпни или не са налични.

„Тетрадка, която струваше един шекел (0,31 долара; 0,23 паунда) преди войната, сега струва пет. Имам пет деца“, казва тя.

Някои деца, казва тя, са изостанали с четири години, включително времето, загубено по време на пандемията от Covid.

„Синът ми не може да чете. Не може да пише. Не знае как да преписва от дъската“, казва тя.

УНИЦЕФ твърди, че ситуацията се влошава от ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ, влизащи в Газа.

Застанал пред една от училищните палатки, Джонатан Крикс, говорител на УНИЦЕФ, посочва какво липсва.

„Хартия, тетрадки, химикалки, гумички, линийки... отдавна искаме тези консумативи да могат да бъдат внесени в ивицата Газа, но не са били допускани. Същото важи и за комплектите за психично здраве и психосоциална рекреация - комплекти играчки, които могат да се използват за дейности, свързани с психичното здраве, и за развлекателни дейности с децата“, казва той.

Израелски служител по сигурността ни насочи към кабинета на премиера, който не отговори на въпросите на Би Би Си.

Израел твърди, че изпълнява задълженията си по споразумението за прекратяване на огъня с Хамас и улеснява увеличените доставки на помощ. ООН и множество хуманитарни агенции оспорват това, обвинявайки Израел, че продължава да ограничава достъпа до основни доставки.

Въпреки прекратяването на огъня, бомбардировките на Газа от страна на Израел продължават - с почти ежедневни удари - в отговор на това, което според тях са нарушения на споразумението от страна на Хамас. Въпреки това децата продължават да идват.

За Холуд Хабиб, учител в училището, тази решителност е показателна.

„Образованието е нашата основа“, казва тя. „Като палестинци, то е нашият капитал.“

„Губим домове. Губим пари. Губим всичко“, добавя тя. „Но знанието – знанието е единствената инвестиция, която все още можем да дадем на децата си.“

Източник: BBC    
Образование в Газа Следвоенно образование Палаткови училища Детска травма УНИЦЕФ Недостиг на училищни пособия Разселени деца Конфликт в Газа Психологическа подкрепа Завръщане в училище
