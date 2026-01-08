Любопитно

Сънната апнея: тихият саботьор на здравето

8 януари 2026, 14:43
Сънната апнея: тихият саботьор на здравето
Източник: Д-р Здраве подкаст

С ънната апнея е хронично социалнозначимо заболяване, изразяващо се в еженощни паузи в дишането по време на сън.

Какво представлява сънната апнея, защо темата е важна и защо често остава недиагностицирана?

Гост в новия епизод на „Доктор Здраве с Мария“ е д-р Михаил Тодоров, специалит по пневмология и фтизиатрия.

На базата на механизма на възникване на заболяването, сънната апнея най-общо се дължи на централна и обструктивна.

Централната сънна апнея, представляваща по-редкия вариант, се дължи на липса на стимул за дишане. Тя често съпътства хронични неврологични, сърдечносъдови и бъбречни заболявания. Среща се и при пациенти, злоупотребяващи с опиати и други наркотични вещества и при резки изкачвания с голяма денивелация на височина над 3500 м. По-честият вариант представлява т.н. синдром на обструктивна сънна апнея (ОСА), засягаща 24% от мъжете и 9% от жените.

.
Източник: Д-р Здраве подкаст

В същността си, вторият вариант на синдрома се дължи на репетативен колапс на меките тъкани на горните дихателни пътища, дължащ се на намаления тонус на мускулатурата около гърлото и в шията по време на дълбоките фази на съня. Основни рискови фактори за възникване на заболяването са затлъстяването, мъжкия пол, напредналата възраст, употребата на алкохол преди лягане, анатомични вариатети като голям език, малка долна или горна челюст, голямо меко небце, генетична предиспозиция, тютюнопушене.

Симптомите на сънна апнея се делят на дневни и нощни. Нощните симптоми се състоят в хъркане, нощни събуждания с усещане за задух, рефлукс (киселини), често ходене по малка нужда, събуждане с усещане за главоболие, сухота в устата, оплакване от непълноценен сън. В голяма част от случаите нощните симптоми се долавят от съответния партньор, делящ леглото на болния. Дневните симптоми се изразяват в повишена дневна сънливост, раздразнимост, намалена концентрация и памет.

Пациентите са стимулирани от лекуващия лекар сами да оценят нивото на дневна сънливост отговарящи на въпросници като скалата на Епуърт и въпросника STOP-BANG. ОСА носи редица рискове за съответните пациенти. Неколкократното прекратяване на дихателния акт представлява стрес за сърдечносъдовата система и повишава вероятността за сърдечносъдови и нервносъдови инциденти, артериална хипертония и ритъмно-проводни нарушения на сърдечната дейност.

Повишената дневна сънливост неколкократно повишава риска сред шофьорите за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Същата намалява и продуктивността на труда на пациента.

Диагнозата се поставя с т.н. нощна полиграфия /полисомнография, регистриращи редица параметри в хода на съня като сатурация, пулс, дихателен поток, дихателни движения, мозъчна и сърдечна активност, хъркане. При поставянето на диагнозата има няколко модалности на лечение. Златен стандарт представлява подаването на позитивно налягане в дихателните пътища, т.н. CPAP апарати, поддържащи дихателните пътища отворени по време на сън.

Алтернативи са апарати за позиционна терапия, устройства придържащи брадичката изтеглена напред по време на сън и хирургични интервенции, целящи да освободят горните дихателни пътища от меките тъкани около тях. За съжаление, към момента болните в България не могат да разчитат на финансиране по линия на НЗОК нито за изследване в насока ОСА, нито на за лечение.

Д-р Михаил Тодоров е специалист по пневмология и фтизиатрия, а интересите му са в областта на бронхиалната астма, ХОББ и нарушенията на дишането по време на сън.

Специализира в сферата на редките белодробни болести към Европейски Референтни мрежи в St Vincent's University Hospital, Дъблин и е сертифициран от Американската асоциация по медицина на съня (AASM) за диагностика на нарушения на дишането по време на сън.

Д-р Михаил Тодоров е част от екипа специалисти на Болница „Здравето“.

Източник: Д-р Здраве подкаст    
Последвайте ни
КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 9 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 9 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 9 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 21 минути

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 25 минути

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 2 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 2 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 2 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 2 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 2 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

<p>Прекъснаха двучасово&nbsp;интервю с Тръмп</p>

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Свят Преди 2 часа

Президентът говори за американския контрол над Венецуела, петролните резерви на страната и успеха на операцията за залавянето на Николас Мадуро

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Свят Преди 2 часа

Ян Стийнберг, известен като Оом Ян, е починал на Нова година от астматичен пристъп

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

България Преди 2 часа

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

България Преди 3 часа

Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

България Преди 3 часа

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Любопитно Преди 3 часа

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им.

Edna.bg

Гласът, който стигна до Космоса: Валя Балканска празнува рожден ден!

Edna.bg

ЦСКА 1948 стяга голям трансфер - взима голмайстор, минал през ПСЖ

Gong.bg

В Германия: Реал Мадрид иска звезда на Борусия Дортмунд

Gong.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, 261 снегорина обработват пътищата

Nova.bg

КЗК и спецполицаи проверяват фирми за картел при доставка на храна за болници

Nova.bg