Любопитно

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Смъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата Нъти Пъти в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога

8 януари 2026, 15:57
Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт
Източник: iStock

С мъртта на Джон Едуард Джоунс в пещерата „Нъти Пъти“ в Юта остава един от най-страшните пещерни инциденти, регистрирани някога, не само заради начина, по който е починал, но и заради това, което спасителите са чули и видели в последните му часове. Разкази на хора, които са били там, описват бавно, ужасяващо спускане, докато млад бъдещ баща осъзнава, че никога няма да излезе жив.

Пещерата „Нъти Пъти“, разположена близо до Плезънт Гроув, Юта, е привличала любители на силните усещания десетилетия преди смъртта на Джоунс. Проучена за първи път през 1960 г. от Дейл Грийн и неговите приятели, пещерата получава името си от меката, формоваща се кафява глина, покриваща много от проходите ѝ. С течение на времето пещерата става известна с изключително тесните си, извиващи се тунели, включително участъци, известни като „Родилният канал“, „Голямата пързалка“, „Лабиринтът“ и „Ядящият шлемове“.

Според NBC News, спасители вече са били викани в пещерата „Нъти Пъти“ поне пет пъти през десетилетието преди 2009 г., за да спасяват заклещени изследователи. Въпреки че никой не е загинал при тези инциденти, опасенията за безопасността са се увеличили. Пещерата е временно затворена през 2006 г., след което е отворена отново през май 2009 г. по система за управлявани разрешителни, която е ограничавала достъпа до една група наведнъж.

Само месеци по-късно се разразило бедствие.

„Ще умра точно тук“

През ноември 2009 г. 26-годишният Джон Едуард Джоунс, студент по медицина, съпруг и бъдещ баща, влязъл в пещерата „Нъти Пъти“ с членове на семейството си по време на празника Денят на благодарността. Като опитен пещерняк, Джоунс търсел „Родовия канал“ – прословуто тясно пространство за проучване.

Вместо това, той погрешно навлязъл в некартографиран проход близо до район, наречен „Едов тласък“. Вярвайки, че пространството напред се отваря по-нататък, той се промъкнал с главата напред. Отворът бил с размери само 25 на 45 сантиметра. Джоунс бързо осъзнал, че е допуснал фатална грешка.

Заклещен с главата надолу под стръмен ъгъл, на повече от 120 метра от входа на пещерата, той не можел да се движи, да се обърне или да излезе. Вдигната е тревога и десетки спасители се втурват навътре. В продължение на няколко часа екипи работят, за да го освободят, като монтират сложна система от въжета и макари, за да го издърпат бавно нагоре.

В един момент успяват да го преместят с няколко сантиметра, след което системата се поврежда. Котвата се поддава, изпращайки Джоунс да се плъзне по-дълбоко в пукнатината. Доброволец спасител е ранен, когато оборудването се разхлабва.

Дори тогава Джоунс изразил загриженост за другите. „Добре ли е? Мисля, че наистина е тежко ранен“, попитал той, според сведения, цитирани от The New York Times и The Salt Lake Tribune.

Когато страхът го обзема, Джоунс започнал да разбира какво се случва. Когато доброволката Сузи го стигнала часове по-късно, той я поздравил с престорена учтивост и отчаяние. „Здравей, Сузи, благодаря, че дойде, но наистина, наистина искам да се махна“, казал той, според The ​​Salt Lake Tribune.

Мигове по-късно паниката му изплува на повърхността. „Ще умра точно тук. Няма да изляза оттук, нали?“, пита той хората, които се опитвали да го спасят.

„Виждайки ангели и демони“ в последните си часове

Когато опитният пещерен изследовател Брандън Ковалис пристигнал, Джоунс вече бил в капан с часове. По-късно Ковалис описал сцената в интервю за „Дейли Мейл“. Той си спомнил как е чул гъргорещи звуци, докато течността започнала да изпълва дробовете на Джоунс, и как е наблюдавал как краката му се свиват неконтролируемо.

„Той ту идваше в съзнание, ту изпадаше в безсъзнание и говореше за това, че е виждал ангели и демони“, каза Ковалис.

В крайна сметка в пукнатината било спуснато радио, за да може семейството на Джоунс да говори с него за последен път. Парамедик успял да се свърже с него малко след това. В 23:52 ч. Джон Едуард Джоунс бил обявен за мъртъв.

Поради изключителната опасност, пред която са изправени спасителите, властите решили, че изваждането на тялото му е невъзможно. Пещерата Нъти Пъти била запечатана с бетон, а останките на Джоунс били оставени там, където е починал. Пещерата била окончателно затворена и сега представлява запечатан гроб.

Според NBC News и The Atlantic, трагедията коренно е променила начина, по който се възприемат рисковете, свързани с достъпа до пещерите и спасяването, в Съединените щати. Пещерата „Нъти Пъти“, някога място за развлечение за изследователи, сега се помни като мястото, където млад баща губи живота си с главата надолу, в пълен мрак, след часове, знаейки точно какво го очаква.

Източник: Times of India    
Джон Едуард Джоунс Пещера Нъти Пъти Пещерен инцидент Юта Спасителни операции Заклещен пещерняк Смърт в пещера Опасни пещери Запечатана пещера Спелеология
Последвайте ни
КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Шокиращата история на мъжа, починал от най-ужасната смърт

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Защо Тръмп отказа да смени режима на Мадуро

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

pariteni.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 9 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 9 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 9 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 21 минути

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

България Преди 25 минути

Две 60-годишни жени са с по-тежки счупвания. Най-младият пострадал е на 20 г., най-възрастният на 80

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Кейти Пери сподели романтична снимка с Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 1 час

Пери сподели поредица от кадри от коледната си ваканция, включително снимки на бившия ѝ годеник Орландо Блум и петгодишната им дъщеря Дейзи Доув, като в предпоследния слайд Кейти добави снимка, на която целува Джъстин по бузата

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

Свят Преди 1 час

Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Евростат: България е на трето място в ЕС по ниска безработица през ноември

Свят Преди 2 часа

В Европейския съюз средният показател е 6 на сто

Мария Захарова

Мария Захарова с предупреждение към Лондон и Париж

Свят Преди 2 часа

"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

,

Децата в Газа се завръщат на училище след години без образование

Свят Преди 2 часа

След две години война, жуженето на уроците и бърборенето на съученици отекват около руините на някогашното училище „Лулва Абдел Уахаб ал-Катами“

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 2 часа

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 2 часа

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 2 часа

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

<p>Прекъснаха двучасово&nbsp;интервю с Тръмп</p>

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Свят Преди 2 часа

Президентът говори за американския контрол над Венецуела, петролните резерви на страната и успеха на операцията за залавянето на Николас Мадуро

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Свят Преди 2 часа

Ян Стийнберг, известен като Оом Ян, е починал на Нова година от астматичен пристъп

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

България Преди 2 часа

Велислава Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

България Преди 3 часа

Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им.

Edna.bg

Гласът, който стигна до Космоса: Валя Балканска празнува рожден ден!

Edna.bg

ЦСКА 1948 стяга голям трансфер - взима голмайстор, минал през ПСЖ

Gong.bg

В Германия: Реал Мадрид иска звезда на Борусия Дортмунд

Gong.bg

Усложнена зимна обстановка в страната, 261 снегорина обработват пътищата

Nova.bg

КЗК и спецполицаи проверяват фирми за картел при доставка на храна за болници

Nova.bg