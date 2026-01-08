Дженифър Гарнър говори за "тежкия" развод с Бен Афлек

Д женифър Гарнър заяви, че най-трудната част от развода ѝ с Бен Афлек е било разпадането на семейството и загубата на „истинско партньорство“. Актрисата от „Последното нещо, което ми каза“ (The Last Thing He Told Me), на 53 години, направи рядък коментар относно медийното отразяване около развода на двойката през 2015 г. и трудностите от това да бъдеш под светлините на прожекторите, предаде Page Six.

„Не ми е от полза да поемам клюки за себе си или за някой друг, още по-малко за децата си, така че не го правя“, каза тя пред Marie Claire в ново интервю, публикувано в сряда, 7 януари. „Трябва да си внимателен за това какво можеш и не можеш да понесеш, а аз не можех да понеса това, което се говореше. Но това, което се говореше, не беше най-трудното.“

Дженифър Гарнър с остра реакция срещу сп. "Пийпъл"

Jennifer Garner makes rare comment on ‘hard’ Ben Affleck divorce https://t.co/xi7e2y0ZyB pic.twitter.com/4kPDbFDuov — Page Six (@PageSix) January 7, 2026

Тя продължи: „Самият факт на развода беше труден. Действителното разпадане на семейството беше трудно. Загубата на истинско партньорство и приятелство беше трудно.“

Гарнър беше омъжена за звездата от „Добрият Уил Хънтинг“ в продължение на 10 години, докато не се разделиха през 2015 г. Разводът им беше финализиран през октомври 2018 г. Бившите съпрузи имат три общи деца: Вайълет (20 г.), Серафина (17 г.) и Самюел (13 г.).

Ben Affleck cozies up to ex-wife Jennifer Garner on Thanksgiving amid Jennifer Lopez divorce: ‘He’s very happy’ https://t.co/snMC0Wd7C9 pic.twitter.com/VHrfqZJALG — New York Post (@nypost) November 29, 2024

Оттогава Гарнър продължи напред с приятеля си Джон Милър. Въпреки това, тя все още успява да прекарва значително време със семейството си, включително с Афлек, въпреки раздялата им. Миналия месец тя и Милър бяха забелязани да си разменят коледни подаръци край колите си в Лос Анджелис точно преди големия празник.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър наистина се развеждат

Само няколко дни по-рано, Гарнър беше забелязана с Афлек, 53-годишен, да се наслаждават на семейна вечер в театъра със средното си дете. Тримата посетиха Холивудския театър „Пантаджес“ за представление на „Стереофонично“, според снимки. Звездата от „На 13, не на 30“ дори остана близка приятелка с бившия си съпруг след развода му през 2024 г. с Дженифър Лопес, за която той се ожени през 2022 г.

На фона на раздялата си с певицата на „Let’s Get Loud“, Афлек беше забелязан на няколко пъти да прекарва време с Гарнър и децата им, включително за Деня на благодарността през 2024 г. „Въпреки че Бен и Джен са разделени от известно време, той чувства определено ниво на комфорт с нея“, каза тогава вътрешен източник. „Бен има силна връзка с Джен, която никога няма да изчезне, защото имат много обща история и тя е майка на децата му.“