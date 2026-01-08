Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Д ържавата отпуска 80 милиона лева за превантивни мерки срещу природни бедствия. Средствата ще бъдат насочени основно към общините и общинските предприятия. Това каза социалният министър в оставка Борислав Гуцанов при представянето на нова национална програма с фокус върху предотвратяването на наводнения, пожари и други природни кризи.

По думите на Гуцанов програмата е отдавна необходима и идва в отговор на зачестилите природни бедствия през последните години, които често водят до сериозни материални щети и човешки жертви.

Той припомни, че само през изминалото лято наводненията и пожарите са показали нуждата от системни и навременни действия, а не от реакция „след събитието“.

Новата програма предвижда използване на ресурса за предварително почистване на дерета, укрепване и залесяване на сухи речни корита и други превантивни дейности.

„Целта е да не стигаме до момента, в който проблемът вече е факт и тогава да търсим средства да оправяме щетите“, заяви Гуцанов, цитиран от NOVA.

Съществен елемент от програмата е социалният ѝ характер. Дейностите ще се извършват от безработни лица и хора, регистрирани в Агенцията по заетостта. По този начин, според министъра в оставка, ще се постигнат две цели едновременно – превенция на бедствия и намаляване на безработицата.

Предвиденото възнаграждение по програмата е една минимална работна заплата за участниците, както и минимална работна заплата + 50% за хора с висше образование. „Така помагаме едновременно на хората без работа и на кметовете на общините“, обясни Гуцанов.

Той припомни, че Министерството на труда и социалната политика вече е реагирало при предишни кризи, като е отпуснало 14 млн. лева чрез пожарната към общините – за превенция и подкрепа на доброволчески формирования. Новата програма обаче е с много по-широк обхват и дългосрочна визия.

Предстои общините да бъдат запознати в детайли с условията по програмата и да започнат подготовка за включване в мерките, насочени към намаляване на риска от бедствия още преди те да се случат.

В представянето участваха още Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на сдружението, както и заместник-министри от социалното ведомство.

"Новата национална програма за превенция на бедствия чрез почистване на дерета и рискови терени е важна стъпка към трайно решаване на един дългогодишен проблем за общините", заяви заместник-председателят на Националното сдружение на общините Донка Михайлова.

По думите на Михайлова, идеята за програмата е възникнала след трагичните събития в село Елените, които ясно са показали колко сериозни могат да бъдат последиците от непочистени и неподдържани речни корита и дерета.

„Оценяваме, че Министерството на труда и социалната политика не забрави разговорите и договорките, които имахме тогава“, подчерта тя.

Михайлова определи темата със затлачените дерета и речни корита като изключително сериозна, особено за планинските общини. Тя посочи няколко ключови проблема: много от деретата не са нанесени в кадастралните карти на общините; Законът за горите поставя ограничения при почистването им, включително по отношение на отпадналата дървесина, а липсата на яснота за собствеността и отговорностите затруднява трайната им поддръжка.

„Тези дерета традиционно създават проблеми при обилни дъждове и са причина за наводнения в населени места“, заяви Михайлова.

Според заместник-председателя на НСОРБ всяка община ще определи конкретните терени, които ще бъдат включени в програмата на база локалните рискове.

В същото време тя подчерта нуждата от по-широка държавна намеса, включително нанасяне на деретата в кадастралните карти, както и създаване на условия за дългосрочна и регулярна поддръжка.

„Това трябва да бъде инициирано от държавната власт, а ние като български общини бихме подкрепили такава промяна“, заяви Михайлова.