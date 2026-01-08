Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

СДВР с призив към софиянци: Не излизайте с автомобилите си, ако не се налага по спешност

С въвеждането на еврото интересът към обмяната на валута отново поставя във фокуса на общественото внимание чейндж бюрата. Макар банките да предлагат обмяна по фиксиран курс и без такси, обменното бюро остава предпочитан избор заради бързината, удълженото работно време и липсата на административни процедури при по-малки суми.

Големите играчи на пазара

На българския пазар ясно се открояват няколко големи вериги за обмяна на валута с офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас, разположени основно в централни части на градовете и големи търговски обекти. Те работят с публично обявени курсове, които се променят ежедневно, но следват сходна логика.

При еврото курсовете в тези бюра обикновено се движат около фиксирания курс, но с отчетлива разлика между „купува“ и „продава“. В последните месеци най-често срещаните нива са:

Купува евро: около 1,94 – 1,95 лв. за 1 евро

Продава евро: около 1,96 – 1,97 лв. за 1 евро

Това означава, че реалната цена на услугата е между 1 и 2 стотинки на евро, което при по-големи суми се превръща в осезаем разход. Формално такса не се начислява – тя е включена в спреда между двата курса.

Някои от големите бюра обявяват „по-добри условия“ за по-големи суми, като при обмяна на няколко хиляди евро курсът може да се доближи до 1,955 – 1,958 лв., но пак остава по-неизгоден от банковия фиксиран курс. Предимството за клиента е бързината – сделката се извършва на момента, без предварителни заявки и без изискване за документи при стандартни суми.

Малките бюра и скритите условия

Извън големите вериги, особено в централните части на градовете и туристическите зони, продължават да работят и по-малки чейндж бюра. При тях рискът не е толкова в самия курс, колкото в допълнителните условия, изписани с дребен шрифт – такса за транзакция, различен курс за суми под определен праг или по-неблагоприятни условия при плащане в брой.

Затова експертите съветват клиентите винаги да питат каква сума ще получат „на ръка“, а не само какъв е обявеният курс.

Банковата обмяна при въвеждането на еврото

Във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение, банките в България предприемат допълнителни мерки, за да осигурят максимално удобен и бърз процес.

С цел да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. По този начин клиентите ще имат повече възможности да извършат необходимите операции в удобно за тях време.

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка. При обмяната на левове в евро клиенти и неклиенти във всяка банка се третират идентично, като е възможно да се изисква попълване на необходимите документи в съответствие със ЗМИП.

Подробна информация за конкретните клонове и работното им време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на АББ.

Банковият сектор остава ангажиран с това преходът към еврото да продължи плавно, като приоритет остават удобството и спокойствието на гражданите.

Без такси до края на юни

Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, при спазване на законовите изисквания и в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), включително при внасяне на левове по сметка в евро. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната.

Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. При големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове с монетоброячни машини.

При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по ЗМИП, те могат да изискат попълването на определени декларации и бланки.

От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че гражданите и бизнесът да могат да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.

Асоциацията на банките в България активно комуникира с медиите и гражданите и координира процесите с Българската народна банка, за да се гарантира плавен, прозрачен и предвидим преход към единната европейска валута.