Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

П ожар е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин на страничния вход на Катедралата „Името на Мария“ в центъра на Нови Сад. Огънят е бил бързо овладян от пожарникарите и по първоначални данни няма пострадали.

Местни медии съобщиха, че става дума за умишлено подпалване, като материални щети са нанесени по страничните врати на храма. В района се усеща миризма на сажди, а полицията е отцепила периметъра около църквата.

Енорийският свещеник на катедралата Атила Зелер заяви, че е научил за инцидента рано сутринта, когато е видял полицейски и пожарни автомобили пред храма. Той посочи, че точният момент на възникване на пожара все още не е установен, щетите са видими, но най-важното е, че няма жертви. По думите му, откакто служи в църквата от 2021 г., подобен инцидент не се е случвал, а към момента се изчаква официална информация от разследващите органи.

Гражданското движение „Браво“ определи пожара в катедралата като престъпление, акт на омраза и пряка атака срещу религиозните свободи, сигурността и съжителството в Нови Сад.

В разпространено съобщение организацията посочва, че години наред се насърчават разделения, етикетиране и публично заклеймяване, докато институциите мълчат или реагират избирателно.

Оттам подчертават, че когато екстремизмът се подхранва, а насилието се оправдава или премълчава, резултатът е посегателство срещу религиозни обекти и атмосфера на страх.

Движението настоява компетентните органи незабавно да проведат пълно и прозрачно разследване, да идентифицират и подведат под отговорност извършителите и да прекратят практиката на селективно правосъдие и политическо прикриване на екстремизма.

От „Браво“ отбелязват, че е особено тревожно, че нападението е извършено на голям християнски празник в град, който дълги години се гордее със своя мултиконфесионален и мултиетнически характер, като подобни инциденти са резултат от продължително насаждане на националистическа нетърпимост и нормализиране на езика на омразата в публичното пространство.