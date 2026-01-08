България

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

Полски гражданин е задържан за до 72 часа

8 януари 2026, 12:03
739 кг и 210 грама марихуана на обща стойност 6 047 233 евро (с левова равностойност 11 827 360 лв.) бяха заловени в камион на ГКПП „Капитан Андреево”. Това съобщиха на съвместен брифинг от Окръжната прокуратура в Хасково, Агенция „Митници“ и МВР.

С постановление на наблюдаващ прокурор за до 72 часа е задържан полски гражданин. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка задържане под стража.

Камионът е бил натоварен в Нидерландия и е трябвало да стигне в Истанбул.

Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от митнически служител с богат опит, заяви Стефан Бакалов, началник- отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”. Последвали са действия в синхрон между служители на Агенцията, на митническия пункт, ГДБОП и „Гранична полиция“.

Бакалов обясни, че цената на въпросното наркотично вещество в Турция е около 30–40 евро за грам, което предполага засилен трафик в тази посока – от Западна Европа към Турция.

„Освен консуматор, Турция се явява и голям хъб за Близкия изток”, допълни той.

България Преди 6 минути

Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето

Свят Преди 9 минути

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете му и дали е заспал по време на публични събития

Пари Преди 47 минути

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

Любопитно Преди 57 минути

Слуховете, че Купър си е правил пластична операция, започнаха миналата година, когато актьорът започна да промотира най-новия си филм „Is This Thing On?“ и феновете започнаха да спекулират защо изглежда толкова различно

България Преди 1 час

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

В открито море: Служител на американската брегова охрана наблюдава с бинокъл танкера „Маринера“ (по-рано „Бела 1“), заснет в открито море. Американските власти съобщиха, че корабът е задържан за нарушения на американските санкции, след като е бил прехванат в Северния Атлантик от катера USCGC Munro по силата на федерална заповед

Свят Преди 1 час

Корабът е заподозрян, че е част от т.нар. сенчест флот, заобикалящ западните санкции. На борда му няма петрол – но дали не е превозвал руски оръжия?

Любопитно Преди 1 час

Според астролози процеси и събития, задвижени още в края на миналата година, сега излизат на преден план и започват да дават реални резултати

Любопитно Преди 2 часа

Снежните валяци са рядко природно явление, при което при точно определени условия – мокър сняг, заледена повърхност и поривист вятър – вятърът сам оформя търкалящи се снежни топки, които нарастват с движението си

Свят Преди 2 часа

Напрежението в града е високо през последните дни поради разполагането на служители на ICE по улиците

България Преди 2 часа

В София и над 20 други области има обилен снеговалеж, за които НИМХ обяви жълт и оранжев код за опасно време, доведе до мокри и заледени пътни настилки, затруднен градски транспорт и призиви от властите за изключително внимание

Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Шон настъпва малко повече от 16 години след кончината на неговия известен брат Патрик, който почина от рак на панкреаса през септември 2009 г.

Свят Преди 2 часа

В някои морски райони вятърът е достигнал 8 до 9 по скалата на Бофорт

Свят Преди 3 часа

Епицентърът на труса е бил 91 километра югозападно от остров Антикитера

Тръмп иска 1,5 трилиона долара за военна отбрана през 2027 г.

Свят Преди 3 часа

Тръмп се закани да наложи ограничение на компаниите от военно-промишления комплекс да изплащат дивиденти или да изкупуват обратно акции, докато не ускорят производството на оръжия

