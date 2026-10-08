Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Военният министър: Ще обследват с подводен дрон за потопения кораб

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Н апрежението в Черно море вече се отразява на транспорта и застраховането на товарите, а корабни компании избягват определени маршрути заради опасността от нови инциденти. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на NOVA.

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По думите му Черноморският регион е сред основните центрове за производство на зърнени култури в света. Той посочи Русия като най-голям производител, следвана от Украйна и България.

„България произвежда между 7,5 и 9 милиона тона пшеница годишно, около 2 милиона тона царевица и близо 1 милион тон слънчоглед“, обясни Гечев.

Затруднения за корабоплаването

Значителна част от българските товари се транспортират по море. Според Гечев напрежението в региона вече кара корабни компании да избягват определени маршрути.

„След тези инциденти огромна част от компаниите вече спряха да правят застраховки, което вече е проблем“, каза депутатът.

Той коментира и последните атаки срещу два кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България.

По думите му позицията на правителството и на Консултативния съвет за национална сигурност е за пълно разследване, което да установи произхода на дроновете.

„И Украйна, и Русия отрекоха, че са замесени“, посочи Гечев.

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В момента се търсят части от дронове, които са изплували, както и следи от специфични поражения по корабите. Единият от плавателните съдове не е потънал, а останките на другия предстои да бъдат обследвани с подводни дронове.

Гечев каза, че все още не е ясно какъв точно е бил товарът на потъналия кораб и това вероятно ще бъде част от разследването.

Другият плавателен съд е превозвал зърнени култури. Според депутата обаче има случаи, при които декларираният товар не съответства на реално превозвания.

Търсят се нови коридори

Според Гечев България навлиза в период на активен износ на зърно, включително към държави, които се намират в конфликт.

„Това означава, че тепърва ще се търсят коридори, което означава, че може да се премине към териториалните води на Турция и България“, обясни той.

По думите му в началото на конфликта са били договорени коридори с Турция. Сега обаче е необходимо ново споразумение, в което да участват всички държави с излаз на Черно море.

Гечев направи разграничение между териториалните води и изключителната икономическа зона.

Териториалното море е част от територията на държавата, докато в изключителната икономическа зона държавата има определени суверенни права, свързани с проучването и използването на природните ресурси, включително риболов и добив на нефт и газ.

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Какви са възможностите за защита от дронове

Гечев коментира и плановете за изграждане на допълнителни системи за противодронова защита.

По думите му нито една от държавите в региона не разполага с технология, която надеждно да може да прехваща дронове на разстояние от 200 километра.

Според него възможностите за локализиране и неутрализиране на дронове в момента са основно в диапазона между 5 и 10 километра.

Депутатът подчерта, че увеличаването на военните разходи само по себе си не гарантира мир.

„Дипломатическите канали трябва да работят, дали някоя държава е във война или не е“, заяви той.

По думите му към момента няма непосредствена опасност, свързана с военни действия на територията на България. Съществува обаче риск от случайно попадане на дронове в близост до страната.

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Ще има ли проблем с доставките за „Лукойл“

По отношение на доставките на суровина за „Лукойл“ Гечев заяви, че не очаква ескалация и увери, че няма опасност България да остане без суровина.

По думите му застрахователните възможности при тези доставки са различни и ситуацията не би трябвало да доведе до прекъсване на снабдяването.