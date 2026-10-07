Свят

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

По искане на София и Букурещ Европейската агенция по морска безопасност ще подпомага наблюдението на ситуацията

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 14:01
ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море
Източник: AP/БТА

Е вропейската агенция по морска безопасност (EMSA) се включва в наблюдението на ситуацията в Черно море след атаките с дронове срещу търговски кораби през последните дни. По искане на България и Румъния агенцията предоставя спътникова информация, която да подпомогне властите при оценката на обстановката.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

От Европейската комисия заявиха, че развитието на ситуацията се следи внимателно. Оттам определиха атаките срещу търговското корабоплаване като „напълно неприемливи“.

  • Брюксел: Рисковете за корабоплаването се увеличават

Според Европейската комисия войната на Русия срещу Украйна създава все по-сериозни рискове за сигурността в Черно море, включително за свободното и безопасно корабоплаване.

От Брюксел призоваха Русия да прекрати действията, които могат да застрашат международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право.

Коментарите идват ден след като два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият кораб потъна, а екипажът му остава в неизвестност. Всички 18 моряци от другия атакуван кораб бяха спасени.

Към момента няма официално потвърждение чии са използваните при атаката дронове. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за установяването на произхода им са необходими отломки от апаратите или поемане на отговорност от някоя от страните.

Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

  • България и Румъния с ключова роля за Източния фланг

В Брюксел подчертаха и значението на България и Румъния за сигурността на Източния фланг на Европа.

По данни, представени от говорител на Европейската комисия, двете държави са получили общо 20 млрд. евро за проекти в областта на отбраната.

Част от финансирането вече е предоставено авансово. За България предварително изплатената сума е 500 млн. евро, а за Румъния - 2,5 млрд. евро.

Предвижда се София и Букурещ да участват и в общо пет съвместни европейски обществени поръчки в областта на отбраната.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
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ЕС изпраща спътникови данни на България след атаките с дронове в Черно море

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