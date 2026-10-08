Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

„Демократична България“ е предложила седем точки по време на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), две от които не са били приети. Това каза депутатът от формацията Ивайло Мирчев в ефира на „Здравей, България“.
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По думите му сред предложенията е България да изпрати нота до Русия и да поиска ясен ангажимент от Москва, че няма да извършва атаки в изключителната икономическа зона на страната ни.
„Искахме България да изпрати нота до Русия и да има много ясен ангажимент от страна на Москва, че няма да атакува в изключителната икономическа зона на България“, заяви Мирчев.
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- Спорът за атаката
Мирчев посочи, че от началото на войната в т.нар. зърнен коридор не е имало руски кораби, както и украински.
Според него Москва се опитва да ограничи корабоплаването в този район на Черно море.
Депутатът заяви още, че има свидетел, който твърди, че атаката е извършена с руски дрон. По думите му по време на заседанието на КСНС не е имало участник, който да постави под съмнение версията за руска атака.
Мирчев допълни, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Украйна не провежда операции в тази зона.
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- Какви мерки предлага „Демократична България“
Сред предложенията на „Демократична България“ е България да участва във всички инициативи на НАТО и Европейския съюз за противодействие на дронове.
Мирчев заяви, че страната ни трябва да задълбочи и сътрудничеството си с Украйна в тази област.
„Украйна е на много високо ниво в борбата срещу дроновете“, каза депутатът.
По думите му защитата от безпилотни системи е сериозно предизвикателство както за България, така и за други държави.
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- Риск за корабоплаването
Мирчев прогнозира, че след атаките може да се увеличат застраховките за корабоплаването.
Той предупреди и за риск от бъдеща атака срещу български плавателен съд.
„Ако има атака в териториалните води на България, положението няма да е по-различно“, заяви депутатът.
По отношение на Турция Мирчев посочи, че Анкара следва различен геополитически подход и се стреми да запази ролята си на балансьор заради интересите си както към Русия, така и към Украйна.
- Критики към позицията на България
Мирчев определи декларацията, с която излезе Илияна Йотова, като „беззъба“.
Според него сигналите, които България изпраща към Украйна, показват дистанциране от подкрепата за Киев.
Той отбеляза, че противодействието на дронове е особено трудно и че страната ни трябва да развива собствените си способности, както и международното си сътрудничество в тази област.