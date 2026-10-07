България

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

България ще настоява за мораториум срещу бойните действия в Черно море

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 18:13
Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината
Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството

Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството
Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени
България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море
След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната

След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната
Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България
Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България
Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

П резидентът Илияна Йотова прочете декларация след днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано след атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, с тема "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна". 

„Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море“, заяви Йотова.

По думите ѝ КСНС е констатирал ескалация на военните действия, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Отчетена е тенденция към увеличаване на атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, които водят до повреди и потапяне на плавателни съдове и до загуба на човешки живот.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

„Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване“, каза президентът.

Йотова посочи, че използването на все повече и все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи увеличава заплахите за критичната инфраструктура на България.

„С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура“, заяви тя.

Според Йотова настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по дипломатически път.

„Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес“, заяви президентът.

КСНС е постигнал съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Идентифицирана е и необходимостта от анализ на нормативната уредба, който да подпомогне изпълнението на тези мерки.

Предложенията към изпълнителната и законодателната власт са били приети с необходимото мнозинство от три четвърти. Йотова уточни, че представителите на три парламентарни групи са гласували против.

„Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите“, каза тя.

След приключването на проверката изпълнителната власт трябва да информира обществото за резултатите.

Сред предложенията на КСНС са продължаване на мерките за противодействие на рисковете, усилване на морската осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение и ускоряване на модернизацията на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз.

„Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната“, посочи Йотова.

КСНС предлага още поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море.

По отношение на НАТО България трябва да използва възможностите си като пълноправен член за укрепване на сигурността, икономическите и екологичните интереси и стабилността на Черноморския регион. Според Йотова в рамките на инициативата „Източен страж“ страната може да поиска увеличаване на приноса на съюзниците към сигурността на региона.

„Съществува възможност за искане от наша страна за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион, за задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие“, заяви президентът.

КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

По думите ѝ предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. На този етап КСНС не смята за продуктивно свикването на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

По отношение на Европейския съюз България ще предложи разработването на рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море като част от стратегическия подход на ЕС към региона.

„Европейският съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи“, каза Йотова.

При необходимост България трябва да може да задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск, както и инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз. Предвижда се и възможност за финансови компенсации за евентуално понесени загуби.

Йотова посочи, че България трябва спешно да проведе консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването.

„България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море“, заяви тя.

Става дума за Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция. Предложението е за мораториум върху бойните действия в Черно море и превръщането му в зона на споделена сигурност.

Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност трябва да бъде представена на всички европейски формати, в които България участва, включително на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври.

По линия на ООН България ще поиска съдействие от механизмите на Международната морска организация за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и приемането на резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в региона.

"Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът сочи към Русия, но това е само една хипотеза", заяви премиерът след заседанието на КСНС, продължило близо 5 часа.

"Комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало", категоричен е Румен Радев.

Редактор: Николай Киров
Морска сигурност Черно море Национална сигурност КСНС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 12 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 12 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 8 часа
КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа

Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа

Технологии Преди 28 минути

Организиран от Financial Times в партньорство с Connect Europe, ежегодният форум FT Connect Europe Forum 2026 събра водещи представители на телекомуникационния и технологичния сектор

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

България Преди 1 час

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“

С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

Свят Преди 1 час

В социалните мрежи и световните медии се появи видео, на което се вижда как Багайоко е застанал като щит пред протестиращите, крещейки: „Спрете!“, „Отстъпете назад, момчета!“, „Моля ви“ и „По-спокойно!“

Арестуваха служителка в Ямбол за фалшифициране на удостоверения за брак

Арестуваха служителка в Ямбол за фалшифициране на удостоверения за брак

България Преди 2 часа

Фиктивните бракове са били между турски граждани и българки

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Свят Преди 2 часа

Ердоган поздрави Путин и за рождения му ден

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Парите ни Преди 2 часа

Икономическата комисия в парламента одобри застраховката да може да се сключва за минимум 30 дни вместо за цяла година

Статуята Оранжевата чума

„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Известен още като „Кралят на несправедливостта“, Тръмп е изобразен седнал върху раменете на по-малък, облечен мъж, който го държи

Президентът на Русия Владимир Путин

Путин на 74: Подаръкът, който Русия не може да си позволи - дълъг живот

Свят Преди 2 часа

Данните на ООН и „Росстат“ показват значителна разлика между живота на руските мъже и жените

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Свят Преди 3 часа

Утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кой от Червените ще бъде изпратен в изгнание на Блатото?

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Свят Преди 3 часа

В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Любопитно Преди 3 часа

Изследователите Анри Б. Каган и Кенсо Соаи откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Парите ни Преди 4 часа

Европейският парламент подкрепи призива на синдикатите за обвързващо законодателство на ЕС срещу психосоциалните рискове

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Парите ни Преди 4 часа

Синдикатите искат задължителни правила за качествени работни места

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Свят Преди 4 часа

Сред пострадалите има ученици и учители

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Свят Преди 4 часа

МВР на Сърбия призова хората да затворят прозорците и да избягват престой на открито

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Тялото изневерява последно

Edna.bg

Щипка късмет: Жената на Наум Шопов в последния миг намерила рокля за червения килим във Венеция

Edna.bg

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение

Nova.bg

Румен Радев: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове

Nova.bg