Съпругата и дъщерята на починалия футболист Хесус де Мигел били на трибуните по време на фаталния мач

Х есус де Мигел беше само на 30 години и имаше целия си живот пред себе си. Нападателят на „Тенерифе“, който почина във вторник, 3 ноември, след тежък инцидент по време на мач срещу „Андора“, преминаваше през изключително важен период както в личен, така и в професионален план. През юни 2025 г. той стана баща на малката Карла с партньорката си Мария.

Футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел почина след сблъсък на терена

Това щастие бе черешката на тортата в кариера, изградена с много упорство, лишения и труд в скромни отбори, преди накрая да пробие в професионалния футбол. Известен сред съотборниците си с галеното име Деми, роденият в Мадрид футболист оставя след себе си пример за характер, който далеч надхвърля рамките на терена, пише испанското издание HOLA!

Мария и малката Карла – неговият най-голям смисъл

Въпреки че Хесус избягваше светлината на прожекторите за личния си живот, един от най-щастливите му мигове излезе наяве през лятото на 2025 г. Тогава бившият му клуб „Кастейон“ официално сподели радостната новина за раждането на дъщеря му Карла де Мигел Фернандес.

Само седмици след този паметен момент нападателят подписа с „Тенерифе“, започвайки нова глава в спортния си път. Макар подробностите около връзката му с Мария да остават далеч от медийното внимание, от изявленията на клубовете става ясно колко сплотено е било младото семейство.

Трагедията обаче придобива още по-мрачен и сърцераздирателен характер, след като стана ясно, че Мария и малката им дъщеря са били на трибуните на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ по време на фаталния инцидент. Те отишли да подкрепят любимия си човек, без да подозират, че спортният следобед ще завърши фатално. От ръководството на „Тенерифе“ изразиха дълбока съболезнователна подкрепа към близките, а семейството апелира за максимално уважение към личната им болка в тези тежки времена.

🚨 UEFA confirm a minute’s silence will be observed before tonight's Champions League games following the tragic passing of CD Tenerife player Jésus de Miguel. https://t.co/gPAYToYvtx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

От Мадрид до Тенерифе: Кариера, изваяна с постоянство

Хесус де Мигел Аламеда е роден на 21 септември 1996 г. в Мадрид. Високият 1,90 м нападател започва в юношеските формации на „Леганес“, след което преминава през отбори като „Интернасионал Мадрид“, „Фуенлабрада“ (с който печели промоция за Сегунда Дивисион през сезон 2018/2019) и „Унион Адарве“.

Пътят му към голямия футбол е истински маратон от изпитания. След силен период в „Навалкарнеро“ той блести с екипа на „Унионистас де Саламанка“, където забива 12 гола. Истинският му възход обаче е в „Кастейон“ – отбора, с който отново стига до професионалния футбол и реализира 25 попадения за три сезона.

Любопитно е, че връзката му с „Тенерифе“ датира още от май 2018 г. Тогава, като играч на „Интернасионал Мадрид“, той играе ключови минути в плейофите за промоция точно на същия стадион, на който години по-късно щеше да остави и последната си следа като футболист. Преждевременната му смърт остави огромна празнота в испанския футбол, но най-тежкият удар остава за неговите любими момичета, които сега ще трябва да продължат напред без своя татко и партньор.