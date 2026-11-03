България

Политическа буря: Опозицията реагира остро на информация за промяна в пенсионния модел

ПП, ДБ и ГЕРБ реагираха на информация за възможно прехвърляне на част от осигурителните вноски към държавната пенсионна система. Правителството засега не е потвърдило официално подобно предложение

3 ноември 2026, 15:01
Политическа буря: Опозицията реагира остро на информация за промяна в пенсионния модел
Източник: iStock
  • Опозиционните партии ПП, ДБ и ГЕРБ се обявиха против евентуално прехвърляне на 2,5 процентни пункта от втория към първия пенсионен стълб за покриване на бюджетния дефицит.
  • Асен Василев предупреди за протести и изчисли, че промяната би намалила годишните вноски по личните партиди средно с 433 евро.
  • Засега няма официално потвърждение за предложението, но опозицията предупреждава за рискове за бъдещите пенсии и личните спестявания.

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Остри реакции сред опозиционните партии предизвика информацията за евентуално намерение на правителството да пренасочи част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб, за да покрие бюджетния дефицит, пише DarikNews.bg.

 Представители на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ГЕРБ вече се обявиха категорично против подобна мярка, като предупредиха за сериозни последици за бъдещите пенсии и личните спестявания на работещите. От ПП дори заплашиха с протести, ако кабинетът пристъпи към промяната. Засега обаче няма официално потвърждение за подготвяното предложение.

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов във Facebook. 

По думите му вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата.

"Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", пише още Божанов.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че формацията ще призове за протести, ако правителството предприеме промени в пенсионния модел, с които част от осигурителните вноски за индивидуалните партиди бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ). Василев коментира медийна информация за евентуално прехвърляне на 2,5 процентни пункта от пенсионните осигуровки към държавната система. Според неговите изчисления подобна мярка би означавала средно 433 евро по-малко годишно по индивидуалните пенсионни партиди на работещите. Той подчерта, че средствата във втория пенсионен стълб се натрупват по лични партиди и могат да бъдат наследявани при предвидените в закона условия. По думите му пренасочването им към солидарния модел би лишило осигурените лица от възможността тези суми да се натрупват по техните индивидуални сметки.

Василев изрази недоволство и от това, че според коментирания вариант промяната няма да доведе до допълнително увеличение на пенсиите извън предвиденото по т.нар. швейцарско правило.

На въпрос дали се подготвят социални протести по темата Асен Василев заяви: „Ако наистина решат да направят глупоста, да бъркнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести.“ 

Той определи евентуалното пренасочване на осигуровките като по-сериозна намеса в доходите на гражданите от обсъжданите през предходната година мерки на кабинета „Желязков“.

Към момента от предоставеното изказване не става ясно дали правителството е внесло официално предложение за подобна промяна. Посочените 433 евро са изчисление, представено от Василев, а не потвърдена сума, която ще бъде удържана от всеки осигурен.

„Прогресивна България“ смята да пренасочи половината от вноските във втория пенсионен стълб към първия, за да покрие дефицита в бюджета, написа депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова в публикация във Фейсбук.

По думите ѝ става въпрос за 2,5% от вноските, които в момента постъпват по индивидуалните партиди на работещите граждани.

Белобрадова определя предложението като „национализация“ и предупреждава, че то засяга личните пенсионни спестявания на хората на възраст между 30 и 50 години, които разчитат на тези средства за бъдещите си пенсии.

„Национализирането на персоналните ви лични вноски е първата стъпка на едно комунистическо управление“, пише тя.

Според депутата има и други начини за овладяване на бюджетния дефицит, сред които реформи, съкращаване на част от държавната администрация и промени в разходите за заплати в бюджетния сектор.

Тя посочва, че при растеж на икономиката „Прогресивна България“ не би трябвало да има проблем с овладяването на дефицита, но вместо това предлага пренасочване на част от пенсионните вноски.

Белобрадова твърди, че мярката е на стойност близо 1 млрд. евро и може да засегне по-малките пенсионни дружества, като средствата бъдат използвани за покриване на бюджетния дефицит. В заключение тя призовава президента Илияна Йотова да се противопостави на предложението и да върне бюджета, докато не бъдат направени необходимите корекции.

ГЕРБ ще се противопостави на евентуално решение на правителството за пренасочване на част от пенсионните осигуровки от втория към първия пенсионен стълб. Това заяви Красимир Вълчев от ГЕРБ по повод неофициална информация за подготвяна промяна, която би намалила вноските по индивидуалните партиди в частните пенсионни фондове за сметка на солидарната пенсионна система. Вълчев подчерта, че партията все още няма официално потвърждение за подобно намерение.

„Надяваме се това да не е вярно. Ако е вярно, ние ще реагираме остро като опозиция“, заяви той.

Според него подобна стъпка би била несправедлива спрямо работещите хора, тъй като ще намали средствата, които се натрупват по личните им пенсионни партиди.

Вълчев определи евентуалната промяна като отклонение от пенсионната реформа, започнала преди повече от 25 години, чиято цел според него е постепенно да се увеличава значението на капиталовото пенсионно осигуряване.

Депутатът аргументира позицията си с демографските тенденции в България и очакваното увеличаване на броя на хората, които ще достигат пенсионна възраст през следващите години.

По думите му големите поколения, родени през 70-те и 80-те години, постепенно ще започнат да се пенсионират, докато броят на младите хора, които навлизат на пазара на труда и плащат осигуровки, остава значително по-малък.

Той прогнозира, че след 2035 г. натискът върху пенсионната система ще се засили заради увеличаването на броя на пенсионерите при недостатъчен ръст на работната сила.

Според Вълчев именно демографските предизвикателства са сред основните причини за създаването на втория пенсионен стълб, при който част от осигурителните вноски се натрупват по индивидуални партиди.

Депутатът предупреди, че намаляването на тези средства би създало допълнителни рискове за бъдещите пенсионери.

В отговор на журналистически въпрос за твърдения, че евентуалната промяна може да пренасочи над 400 евро от индивидуалната пенсионна партида на всеки осигурен към бюджета, Вълчев отказа да потвърди конкретната сума.

„Не мога да кажа точно колко. Нека да видим и предложението конкретното, но във всички случаи това е недопустима“, заяви той според автоматичната транскрипция.

Вълчев посочи, че ГЕРБ ще обсъди възможните си действия, включително с представители на останалите опозиционни парламентарни групи. Той обвини правителството, че се опитва да осигури допълнителни средства за настоящите бюджетни нужди за сметка на бъдещите пенсионери.

Източник: DarikNews.bg    
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