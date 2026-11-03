Свят

Сандвичи, политика и „голямото зло“: Александър Вучич се появи в кухнята след изборната загуба

Бившият сръбски лидер си приготвя сандвич в партийната централа на фона на сериозните политически сътресения

3 ноември 2026, 14:55
Сандвичи, политика и „голямото зло“: Александър Вучич се появи в кухнята след изборната загуба
Източник: БТА

В навечерието на дълбоки политически промени и след тежката изборна загуба на Сръбската прогресивна партия, бившият сръбски президент Александър Вучич реши да покаже по неформален начин своето ежедневие.

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В социалните мрежи се появи видеозапис, заснет в кухня, на който бившият държавен глава сам си приготвя сандвич, опитвайки се да запази самообладание след загубата на властта, която държеше с десетилетие.

Във видеото Вучич с носталгичен и леко ироничен тон коментира рутината си:

„Ето тук в партията, един и половина, време за обяд. 100 години тук, не съм... нищо направил. Аз, за разлика от другите, съм човек на сандвичите, който обича ето така, малко да препече хляба, както се казва... да намажа масло, сирене, някакъв салам тук и отличен върховен обяд“, споделя той.

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Докато реже домати и подготвя продуктите в партийната централа, кадрите изглеждат като символ на отминаваща епоха за доскорошния абсолютен лидер в сръбската политика:

„Имат тук възможност, малка хубава кухня, всички имат възможност да направят сандвич, винаги имаме и всички са добре дошли. Всички са добре дошли в своята Сръбска прогресивна партия и отиваме да се борим срещу това голямо зло, което вече е започнало да разяжда страната ни“.

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Записът завършва с битовата му реплика, която на фона на политическия му крах звучи повече като самоирония:

„...колко е хубаво, че хората са измислили това рязане, не е нужно дори да се мъчиш... Това е. Успяхме в живота“.

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