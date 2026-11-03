Астрономи видяха мистериозни НЛО над Англия

Г рупа от осем астрономи-доброволци от Астрономическото общество в Салфорд, Англия, станаха свидетели на необичайно и трудно обяснимо явление директно над своята обсерватория. Според техните официални доклади, подадени към Националния център за съобщения за НЛО (NUFORC), те са наблюдавали две различни формации от светлини, които са се движили с огромна скорост и в пълно мълчание, преди едната от тях буквално да се изпари за миг, пише Daily Mail.

Инцидентът е станал вечерта на 7 октомври над Салфорд, близо до Манчестър.

Двете мистериозни явления: V-образна формация и невидим триъгълник

Наблюдението се е случило в рамките на малко под половин час и се състои от два отделни епизода:

Първо явление (19:54 ч.): Астрономите забелязват шест ярко оранжеви кълба, подредени в перфектна V-образна формация. Светлините са се движили на югозапад на приблизителна височина от едва 150 метра над земята с прогнозирана скорост от над 800 км/ч.

Астрономите забелязват шест ярко оранжеви кълба, подредени в перфектна V-образна формация. Светлините са се движили на югозапад на приблизителна височина от едва 150 метра над земята с прогнозирана скорост от над 800 км/ч. Второ явление (20:19 ч.): 25 минути по-късно над тях се появява съвсем различна формация — три бели светлини, разположени на равни разстояния една от друга, образуващи равностранен триъгълник (с прогнозен размер между 30 и 60 метра).

Секунди по-късно триъгълните светлини изчезват мигновено, сякаш някой просто е щракнал ключа на лампа:

„И двете формации се движеха изключително бързо и бяха абсолютно тихи. Те по нищо не приличаха на конвенционални самолети или познати летателни апарати“, споделя един от свидетелите, който притежава опит в авиацията.

Mysterious UFOs fly in formation as astronomers report triangle of lights vanishing 'in the blink of an eye' https://t.co/QdhrdoFTkp — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026

Търсене на обяснение: Без самолети, дронове или военни учения

Веднага след случката опитните любители на астрономията са направили детайлна проверка на въздушния трафик над района:

Самолетен трафик: Въпреки че наблизо се намира летището в Манчестър и над зоната редовно преминават трасета за излитащи самолети, радарните записи показват, че в точно тези минути над обсерваторията не е имало нито един граждански самолет.

Въпреки че наблизо се намира летището в Манчестър и над зоната редовно преминават трасета за излитащи самолети, радарните записи показват, че в точно тези минути над обсерваторията не е имало нито един граждански самолет. Дронове: Хипотезата за дронове бързо е отхвърлена поради пълната липса на шум, високата скорост и липсата на планирани полети на безпилотни апарати в района.

Хипотезата за дронове бързо е отхвърлена поради пълната липса на шум, високата скорост и липсата на планирани полети на безпилотни апарати в района. Военни полети: Проверката в графика за ниски полети на Министерството на отбраната на Обединеното кралство също потвърждава, че в района не са провеждани никакви военни учения или тренировки.

Въпреки че учените и скептиците подчертават, че изчезването на светлините може да се дължи на загуба на видимост или специфичен оптичен ефект в атмосферата, астрономите са категорични, че са станали свидетели на наистина аномално явление.