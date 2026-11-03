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Суки Уотърхаус с рядък коментар за „катастрофалната“ си връзка с Брадли Купър

34-годишният модел и певица разкри колко я е сринала раздялата с номинирания за „Златен глобус“ актьор и как е намерила истинската любов

3 ноември 2026, 14:33
Суки Уотърхаус с рядък коментар за „катастрофалната“ си връзка с Брадли Купър
Източник: Getty

М оделът и певица Суки Уотърхаус даде откровено интервю пред Sunday Times, в което се върна към миналите си любовни връзки от ранните си години и без да назовава пряко името му, загатна за токсичния и труден край на отношенията си с Брадли Купър, пише Page Six.

Уотърхаус сподели, че е истински изненадана от това колко е щастлива с настоящия си партньор - звездата от „Батман“ и „Здрач“ Робърт Патинсън, тъй като преди него „всичките ѝ връзки са траели максимум две години“.

„Ако продължаваше две години, накрая неизменно се превръщаше в пълно бедствие“, откровена е 34-годишната звезда.

Разликата от 17 години и „мрачната“ раздяла

Суки Уотърхаус и Брадли Купър се срещаха между 2013 и 2015 г. По онова време връзката им попадна в центъра на медийното внимание заради 17-годишната разлика във възрастта им - тя бе едва на 21, а той - на 38 години.

Тя споделя, че когато си млад, влизаш във връзките „сляпо“ и не осъзнаваш последиците от това да изложиш личния си живот на публичен натиск. Спомня си, че след раздялата е преживяла тежък период на депресия, изолация и дори се е замисляла да се откаже от моделството: „Започнах да си мисля: „Трябва да намеря начин да изляза оттук, иначе ще се удавя.“ Бях наистина депресирана, но канализирах всички тези емоции в писането на песни“.

За разлика от миналото, днес тя е научила ценен урок: „Вече знам, че можеш да имаш личен и публичен живот едновременно, стига да ги пазиш“.

Хармония с Робърт Патинсън и планове за голяма сватба

Суки Уотърхаус и 40-годишният Робърт Патинсън са заедно от 2018 г., а през 2024 г. се роди и тяхната дъщеря.

Въпреки слуховете за тайна сватба, Уотърхаус изясни, като подчерта, че двамата не бързат, но когато решат да сключат брак, тържеството ще бъде грандиозно: „И двамата работим професии, при които постоянно пътуваме и не се задържаме на едно място, така че да поддържаш хармония е наистина трудно. Но ако ще правим сватба, ще организираме огромно и щуро парти!“

В момента Брадли Купър също продължава живота си напред - от 2023 г. той има връзка с топмодела Джиджи Хадид, след като преди това споделяше живота си с Ирина Шейк, от която има 9-годишна дъщеря.

Източник: Page Six    
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