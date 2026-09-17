България

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

Омбудсманът подчертава, че продължителни аварийни прекъсвания има в части от кварталите на София

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 15:23
Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“
Източник: Омбудсман

О мбудсманът сезира министъра на енергетиката Ива Петрова да провери готовността на „Топлофикация София“ за предстоящия отоплите0лен сезон.

Поводът са множеството жалби на граждани заради аварии по топлопреносната мрежа и продължителни прекъсвания на топлоснабдяването. В редица случаи обявените от дружеството срокове за отстраняване на повредите надхвърлят значително 48 часа, а информацията на интернет страницата му се актуализира с допълнително удължаване на ремонтите.

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното

Омбудсманът подчертава, че продължителни аварийни прекъсвания има в части от кварталите „Полигона“, „Изток“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Гео Милев“ и „Младост - 1“. Например в „Полигона“ е обявено временно спиране на топлата вода заради авария от 19 август до 20 септември. В отделни части на „Изток“ прекъсванията също са обявени до 20 септември, а в „Дианабад“ и „Лозенец“ сроковете за възстановяване на топлата вода са значително по-дълги от 48 часа.

Отделно за редица адреси в „Лозенец“ аварийно прекъсване на горещото водоснабдяване е обявено от 15 до 18 септември. Части от „Гео Милев“ са без топла вода от 14 до 18 септември, а в „Младост – 1“ за някои блокове периодът също е от 14 до 18 септември.

Особено сериозна е ситуацията в жк „Дружба – 2“, където „Топлофикация София“ е обявила планово спиране на топлоснабдяването за повече от два месеца – от 28 август до 3 ноември 2026 г. Засегнати са десетки жилищни блокове. Това не е първият продължителен ремонт в района. В началото на отоплителния сезон 2025-2026 г. клиентите в посочените сгради са били без топлоснабдяване между 11 и 16 дни заради планови ремонти.

 „С оглед на изложеното, във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката се обръщам към Вас с предложение за извършване на контрол относно готовността на „Топлофикация София“ ЕАД за качествено и непрекъснато топлоснабдяване на битовите клиенти през отоплителния сезон 2026-2027 г. Смятам за важно да бъде оценена степента на изпълнение на ремонтната и инвестиционната програми на дружеството“, пише Велислава Делчева.

Наред с проверката тя предлага и промяна в Закона за енергетиката с цел по-добра защита на клиентите на топлофикационните дружества при продължителни аварийни прекъсвания на топлоснабдяването.

Омбудсманът поиска проверка на „Топлофикация София“

Препоръката й е да се обсъди възможността за допълнение на чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката, така че операторите на топлопреносни мрежи да заплащат неустойка на засегнатите крайни клиенти за времето над 48 часа, когато непланово прекъсване на снабдяването надхвърля общо 48 часа в рамките на 72 часа.

„В заключение Ви информирам, че в жалбите до омбудсмана клиенти, потърпевши от спиране на топлоснабдителни услуги за повече от 48 часа настояват да получат компенсация, неустойка или друго обезщетение при забавено отстраняване на повреди в съоръжения, собственост на топлопреносното предприятие“, подчертава омбудсманът.

Редактор: Николай Киров
Омбудсман Топлофикация София
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