Свят

Зеленски пристигна в Берлин преди ключовите мирни преговори

Очаква се трите страни да проведат мирни преговори в Абу Даби през следващата седмица

3 ноември 2026, 15:46
Зеленски пристигна в Берлин преди ключовите мирни преговори
Германският канцлер Фридрих Мерц посреща Володимир Зеленски в Берлин, 3 ноември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Володимир Зеленски пристигна в Берлин за срещи с канцлера Фридрих Мерц и президента Франк-Валтер Щайнмайер.
  • Основни теми са координацията преди мирните преговори, противовъздушната отбрана и подкрепата за украинския енергиен сектор.
  • Посещението предхожда очакваните следващата седмица в Абу Даби преговори между Украйна, Русия и САЩ за прекратяване на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин няколко дни преди планираните мирни преговори между украински, американски и руски дипломати в Абу Даби, предадоха ДПА и Укринформ.

Програмата на Зеленски включва разговори с германския канцлер Фридрих Мерц и с президента Франк-Валтер Щайнмайер. Освен това той ще произнесе реч пред участниците в тазгодишното издание на Берлинската конференция по сигурността.

Според украинския президент приоритет в днешните разговори ще бъде дипломатическата координация преди провеждането на важни срещи, укрепването на системите за противовъздушна отбрана и подкрепата за енергийния сектор.

"Всички ние се интересуваме от сигурността, стабилността и защитата на международния ред, основан на правила и затова трябва да работим заедно, за да превърнем тези принципи в конкретни действия и решения. Благодарим на Германия за решителността да подкрепя нашите граждани и за нашето изключително ползотворно сътрудничество", каза Зеленски.

Той беше посрещнат днес на летището в Берлин от украинския посланик в Германия Олексий Макеев. От съображения за сигурност посещението на украинския президент не бе оповестено предварително.

Украйна и Русия, с посредничеството на САЩ, се очаква да се срещнат на преговори в Абу Даби следващата седмица, за да се опитат да сложат край на пълномащабната война, която избухна с нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., припомня ДПА.

Източник: БТА    
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