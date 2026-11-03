Зеленски пристигна в Берлин преди ключовите мирни преговори

- Володимир Зеленски пристигна в Берлин за срещи с канцлера Фридрих Мерц и президента Франк-Валтер Щайнмайер.
- Основни теми са координацията преди мирните преговори, противовъздушната отбрана и подкрепата за украинския енергиен сектор.
- Посещението предхожда очакваните следващата седмица в Абу Даби преговори между Украйна, Русия и САЩ за прекратяване на войната.
President Zelensky has arrived in Berlin for talks with Chancellor Merz and 🇱🇹 President Nauseda. Later this month Chancellor Merz will host the Coalition of the Willing in Berlin to coordinate multilateral aid for Ukraine. https://t.co/yHyG3qcNiX— German Embassy London (@GermanEmbassy) November 3, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин няколко дни преди планираните мирни преговори между украински, американски и руски дипломати в Абу Даби, предадоха ДПА и Укринформ.
Програмата на Зеленски включва разговори с германския канцлер Фридрих Мерц и с президента Франк-Валтер Щайнмайер. Освен това той ще произнесе реч пред участниците в тазгодишното издание на Берлинската конференция по сигурността.
Според украинския президент приоритет в днешните разговори ще бъде дипломатическата координация преди провеждането на важни срещи, укрепването на системите за противовъздушна отбрана и подкрепата за енергийния сектор.
Zelenskyy arrives in Berlin for talks on air defense and energy support https://t.co/qIzdi9zxKv— RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) November 3, 2026
"Всички ние се интересуваме от сигурността, стабилността и защитата на международния ред, основан на правила и затова трябва да работим заедно, за да превърнем тези принципи в конкретни действия и решения. Благодарим на Германия за решителността да подкрепя нашите граждани и за нашето изключително ползотворно сътрудничество", каза Зеленски.
Той беше посрещнат днес на летището в Берлин от украинския посланик в Германия Олексий Макеев. От съображения за сигурност посещението на украинския президент не бе оповестено предварително.
Украйна и Русия, с посредничеството на САЩ, се очаква да се срещнат на преговори в Абу Даби следващата седмица, за да се опитат да сложат край на пълномащабната война, която избухна с нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., припомня ДПА.
⚡️Update: Zelensky arrives in Berlin for meeting with German Chancellor on air defense, energy sector President Volodymyr Zelensky arrived in Berlin for a meeting with German Chancellor Friedrich Merz, the President’s Office reported on Nov. 3. https://t.co/N2d4bQMcRp— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 3, 2026