Две напрегнати битки променят хода на “Игри на волята”

Б итка за надмощие в два индивидуални дуела очаква зрителите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Обитателите на най-мистериозната територия в “Игри на волята” - Вишката, Йордан и Александра ще се срещнат на Арената за решаваща битка на спасението, след която един от тях ще се раздели с надпреварата завинаги.

Източник: NOVA

В Дивия север предстои и капитанска битка за лидерите на Ураганите и Канарите. Юлия и Иван ще премерят сили в двубой на паметта и вниманието към детайла. Победителят в съревнованието ще може да промени съдбата на воините във Войната на племената. Как точно, ще стане ясно веднага след края на битката.

Източник: NOVA

Кой ще продължи да нарича Вишката свой дом и кой капитан ще грабне безценна награда, гледайте в “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA