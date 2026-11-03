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Две напрегнати битки променят хода на “Игри на волята”

Иван, Юлия, Йордан и Александра излизат на Арената в съдбоносни сблъсъци

3 ноември 2026, 15:26
Две напрегнати битки променят хода на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Б итка за надмощие в два индивидуални дуела очаква зрителите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Обитателите на най-мистериозната територия в “Игри на волята” - Вишката, Йордан и Александра ще се срещнат на Арената за решаваща битка на спасението, след която един от тях ще се раздели с надпреварата завинаги.

Източник: NOVA

В Дивия север предстои и капитанска битка за лидерите на Ураганите и Канарите. Юлия и Иван ще премерят сили в двубой на паметта и вниманието към детайла. Победителят в съревнованието ще може да промени съдбата на воините във Войната на племената. Как точно, ще стане ясно веднага след края на битката.

Източник: NOVA

Кой ще продължи да нарича Вишката свой дом и кой капитан ще грабне безценна награда, гледайте в “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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