Принц Хари и Меган Маркъл се преместиха в новото си имение

П ринц Хари и Меган Маркъл са се преместили в новия си дом в Котсуолдс, с което слагат край на търсенето на постоянен дом в Обединеното кралство, съобщава Independent.

Семейство Съсекс временно бе отседнало в основната къща в имението на техен близък бизнесмен, докато проучваше възможностите за покупка, разкрива източник пред Daily Mail.

Според изданието двойката вече се е настанила в друг имот на територията на същото имение, въпреки че точното му местоположение се пази в тайна.

Prince Harry and Meghan Markle move into new home: report https://t.co/0IusIbw2Mv https://t.co/UpVlYXgfuV — New York Post (@nypost) November 3, 2026

„Досега живяха в основната къща“, споделя близък на бизнесмена. „В момента вече са преместени в самостоятелен имот в имението.“, добавя той.

Двойката се завърна да живее в Обединеното кралство през август, след като прекара шест години в Калифорния, където отглеждаше двете си деца – Арчи (на 7 години) и Лилибет (на 5 години). Децата вече посещават училище в Британия, но се е наложило да сменят първоначално избраното учебно заведение поради съображения за сигурност.

Според публикациите двойката възнамерява да запази имението си в Калифорния на стойност 19.5 милиона лири, което разполага с фитнес зала, плувен басейн, киносалон, винарна и 13 бани.

Очаква се през следващата година херцогинята временно да се премести в Австралия за снимките на кулинарното предаване „MasterChef Junior“, на което ще бъде съводеща.

EDEN CONFIDENTIAL: Harry and Meghan move into new Cotswolds home https://t.co/XXNmr1tWta — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026

Източник съобщава пред News.com.au, че съпругът ѝ, херцогът на Съсекс, заедно с децата им принц Арчи и принцеса Лилибет, може да пътуват до Австралия, за да я посещават, но към момента няма официално потвърждение за това. Форматът с участието на малки готвачи се очаква да се снима в Мелбърн.

Принц Хари води дълга правна битка с британското правителство за възстановяване на държавно финансираната му охрана, която бе отнета, когато двойката се оттегли от кралските си задължения през 2020 г.

Преди време той заяви, че „не вижда как би върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство“ без гарантирана сигурност от страна на полицията.

Твърди се, че семейство Съсекс е търсило имот в района на Котсуолдс с голям двор, без обществени пешеходни пътеки наблизо и с поне девет спални.

Преместването идва на фона на разследване, започнато от полицията във Филипините срещу бащата на Меган - Томас Маркъл, във връзка с твърдения за притежание на материали със сексуално насилие над деца.

Меган е била „дълбоко разстроена“ от разкритията. Тя сподели, че преди седем години е получила писмо чрез Столичната полиция и Звеното за кралска и специализирана охрана, съдържащо „обезпокоителни и смущаващи обвинения“ срещу баща ѝ, но тогава е била уверена, че по случая се води разследване.

От Скотланд Ярд признаха, че никога не са споделяли тези данни с други правоохранителни органи, а Независимата служба за полицейско поведение в момента разследва действията на полицията.

Според източници херцогинята е искала да направи публично изявление веднага след като е прочела писмото, но от полицията са я посъветвали да не го прави.

Меган не поддържа контакти с баща си от 2018 г., когато той бе уличен, че е инсценирал папарашки снимки точно преди сватбата ѝ с принц Хари.