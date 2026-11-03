Чуй сърцето навреме

К огато чуем диагнозата „сърдечна недостатъчност“, първата ни реакция често е страх. Самото наименование звучи така, сякаш сърцето е спряло да работи или сякаш медицината вече няма какво да предложи. Но това не е така.

Сърдечната недостатъчност означава, че сърцето изпитва затруднение да осигури необходимото кръвообращение за нуждите на организма. Понякога сърдечният мускул е отслабнал и не може да изтласква достатъчно ефективно кръвта. В други случаи сърцето се съкращава привидно нормално, но е станало по-твърдо, не се отпуска и не се изпълва добре.

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Красимир Джинсов, председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, директор на Националната кардиологична болница и експерт електрофизиолог.

Заболяването невинаги започва драматично. Много по-често то се промъква постепенно в ежедневието. Стълбите изведнъж стават по-трудни. Разходките стават по-кратки. Човек започва да върви по-бавно, да спира по-често или да избягва дейности, които преди е извършвал без усилие. Появява се необичайна умора, задух, подуване около глезените, сърцебиене или необходимост да се спи на повече възглавници.

Тези промени лесно могат да бъдат обяснени с възрастта, наднорменото тегло, липсата на движение или натовареното ежедневие. Но не всеки задух е от възрастта. Не е нормално обичайно усилие внезапно да започне да изисква необичайно много сили. Понякога първият предупредителен сигнал не е болката в гърдите. Понякога това е стълбата, която вчера сме изкачвали спокойно, а днес ни кара да спрем, за да си поемем въздух.

Профилактиката на сърдечната недостатъчност започва много преди появата на симптомите. Тя започва с контрола на кръвното налягане, кръвната захар, холестерола и телесното тегло. Започва с повече движение, отказ от тютюнопушене, навременно лечение на аритмиите и редовни профилактични прегледи. Познаването и контролирането на собствените рискови фактори не е просто част от здравословния начин на живот. Това е начин да защитим сърцето си, преди то да започне да страда.

В същото време е важно да подчертаем, че диагнозата сърдечна недостатъчност не е присъда. Съвременната медицина разполага с ефективни медикаменти, имплантируеми устройства и интервенционални възможности, които могат да облекчат симптомите, да намалят риска от прием в болница, да забавят развитието на заболяването и да удължат живота. Днес не лекуваме само отоците и задуха. Лекуваме механизмите, които карат сърдечната недостатъчност да прогресира. Колкото по-рано бъдат разпознати симптомите, толкова повече възможности имат лекарят и пациентът. Потърсете лекар навреме, следвайте лечението и бъдете активен участник в грижата за собственото си здраве.