"Прогресивна България": Сметките за парно и ток няма да се повишат заради по-скъпия газ

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П оскъпването на природния газ през ноември няма да доведе до увеличение на сметките за отопление и електроенергия на домакинствата. Цените за битовите потребители ще останат защитени до 30 юни 2027 г., като ще бъдат осигурени необходимите компенсаторни механизми. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Прогресивна България“ Димитър Петров пред NOVA.

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По думите му твърденията на опозицията, че увеличението на цената на природния газ с над 32% ще доведе до поскъпване на всички останали услуги, са манипулативни.

„Не трябва да се обвързва поскъпването на природния газ с поскъпването на цената на парното и на тока за битовите потребители“, коментира Петров.

Той припомни, че председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), премиерът и министърът на енергетиката вече са потвърдили, че цените за гражданите остават защитени. Средствата за компенсациите ще бъдат осигурени, включително чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

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По отношение на домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, депутатът посочи, че към момента няма законова рамка за прякото им компенсиране. По думите му те имат възможност да изберат отопление с електрическа енергия.

Петров подчерта, че цената на природния газ в България остава с 40% по-ниска от тази на международните пазари и отразява общите пазарни тенденции, а не едностранни решения на държавата.

Той допълни, че компенсационните механизми за бизнеса и индустрията продължават да действат, за да се запази конкурентоспособността на икономиката.

По темата за независимостта на регулатора Петров заяви, че правителството не може да влияе върху решенията на КЕВР, чието ръководство се избира от Народното събрание.

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Без преговори с ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

Депутатът коментира и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), както и изслушването на кандидатите за 11-те места от парламентарната квота.

По думите му управляващите няма да търсят подкрепа от всички политически сили.

„С ДПС и с ГЕРБ няма да преговаряме за нов състав на Висшия съдебен съвет“, заяви категорично Петров.

Той посочи, че естествените партньори за разговори по темата са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“.

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Конкретни имена все още не се обсъждат, тъй като управляващите изчакват изслушванията на кандидатите. Петров определи представените концепции като подробни и аргументирани, но изрази резерви към част от кандидатите заради политическата им биография. Става дума за хора, заемали постове на министри и заместник-министри или участвали в партийни структури.

„Тези притеснения са свързани с политическото им участие, защото лесно могат да бъдат пренесени тези връзки в състава на Висшия съдебен съвет“, заяви депутатът.

Той уточни, че това не е „червена линия“, но кандидатите трябва да дадат ясни гаранции, че ще запазят независимостта си.

На въпрос дали „Прогресивна България“ би приела гласове от ГЕРБ, ако разговорите с останалите политически сили не доведат до резултат, Петров отговори отрицателно.

„Не, не бихме се възползвали“, посочи той и обясни, че е предвиден механизъм при гласуването в пленарната зала, чрез който да бъде избегната подобна подкрепа.

Петров определи победата на Йотова като вот на доверие

Депутатът коментира и резултатите от президентските избори. Той определи победата на Илияна Йотова като вот на доверие както към политиката, която тя представлява, така и към самата нея.

Според Петров положителната кампания на Йотова и срещите ѝ с хората са допринесли за изборния резултат.