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Случайност „едно на милион“: Кометите не са донесли живота на Земята

„Това е някак романтична идея, но нашите резултати показват, че е изключително малко вероятна“, казва д-р Ричард Анслоу от Института по астрономия в Кеймбридж

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 ноември 2026, 14:35
Случайност „едно на милион“: Кометите не са донесли живота на Земята
Източник: iStock/GettyImages

В ековна теория, че кометите са донесли градивните елементи на живота на Земята, може да се окаже напълно погрешна, според революционно проучване.

Учените отдавна вярват, че кометите, гигантски ледени космически скали, пълни с молекули, съдържащи въглерод и азот, са осигурили постоянен дъжд от пребиотици, необходими за засяването на живота на Земята.

Но изследователи от Университета в Кеймбридж са установили, че шансовете тези градивни пребиотични молекули да оцелеят при високоскоростния сблъсък на комета със Земята всъщност са ниски, според проучването, публикувано в Scientific Reports миналата седмица, цитирано от The New York Post.

„Исторически погледнато, учените смятаха, че кометите са били важни за произхода на живота на Земята, защото са носели съдържащи въглерод и азот молекули, така че тези гигантски космически снежни топки бяха почти като „карта за излизане от затвора“, която достави всички молекули, от които една планета би имала нужда, за да посее живот“, заяви в изявление водещият автор д-р Ричард Анслоу от Института по астрономия в Кеймбридж.

„Това е някак романтична идея, но нашите резултати показват, че е изключително малко вероятна“, каза Анслоу.

Кометите обикновено се движат твърде бързо и удрят под твърде остър ъгъл, което кара молекулите да се изпаряват, казват изследователите. Но дори ако някои градивни елементи са оцелели при „случайно изключение едно на милион“, може да няма достатъчно висока концентрация, за да се създаде живот.

„Това наистина би трябвало да е случайност едно на милион, защото не само че ще ви трябва въздействие с точно правилната скорост и точно правилния ъгъл, но също така ще трябва всичко след този момент да се случи по отношение на концентрацията и скоростта, с която са се задвижили химическите произходи на живота“, каза Анслоу.

„Не можем да изключим със сигурност, че се е случило по този начин. Но изглежда наистина рядко събитие, в най-добрия случай случайно изключение“, добавя експертът.

Изследователите казаха, че молекулярните семена на живота биха могли да дойдат от няколко други места, като астероидите, които удрят Земята много по-често.

Въпреки че доставката на създаващи живот молекули от комети на Земята изглежда малко вероятна, учените са установили, че нашите съседи в Слънчевата система може да са по-пригодни за живот.

Кометите биха имали по-голям шанс да стигнат до повърхността на Марс, който е по-малък от Земята и има по-тънка атмосфера, особено по време на периода от развитието на Слънчевата система, когато космическите скали са били по-често срещани.

„Това разбира се не означава, че със сигурност се е случило на Марс, но подсказва, че би било малко вероятно, ако се е случило на Земята, да не се е случило на Марс. Или другата, може би по-вероятна алтернатива е, че не се е случило на нито една от двете планети“, каза Анслоу.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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