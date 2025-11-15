"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

П ротест срещу насилието над животни бе организиран пред Съдебната палата този следобед. Акцията е организирана във фейсбук от групата "Бандата на безгласните". Всеки ден невинни животни стават жертви на насилие, а ние, хората, сме техният единствен шанс за справедливост", заявяват организаторите.

* Във видеото: Наказанията за насилие над животни

Събралите се граждани призоваха насилието над животни да спре. Част от тях бяха разпънали плакати с надписи: "Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?". Други издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите" и "Днес е животно - утре човек". Част от протестиращите бяха довели и домашните си любимци. Те зарадваха децата, които бяха доведени от родителите си на протеста.

Протест срещу насилието на животни пред Съдебната палата в София

Някои от гражданите напомниха за последния трагичен случай на убитото куче Мая в София."Аз съм Мая" и "Тя беше приятел, а не заглавие в новините" бяха сред посланията, изписани на плакатите.

Преди дни специализант във Военномедицинска академия (ВМА) блъсна куче в София, заради което бе обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на която е настъпило тежко увреждане. На мъжа, който е от Република Северна Македония, беше наложена гаранция в размер на 5000 лв.

Протест пред ВМА заради кучето Мая

Гражданите на протеста днес в София призоваха за справедливи присъди.

Подобна акция имаше по-рано през деня и във Варна.

