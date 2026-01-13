Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

П олицията в Атланта призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре, след като наскоро беше открит откраднат автомобил с малко момиче вътре, съобщава People.

На 16 декември 2025 г. детето е намерено в изоставено превозно средство, според запис от боди камера, споделен от полицейското управление на Атланта (APD) във Facebook в събота, 10 януари.

Във видеото се чува как полицай казва: „Тя е на около осем години. Току-що се събуди. Колата е празна, само тя е вътре“, добавяйки, че дръжката на вратата е частично откъсната, което предполага, че някой се е опитал да открадне превозното средство.

На мястото на инцидента пристигнала жена, която изглеждала като майката на детето и, когато била попитана за случилото се, казала на полицай: „Влязох в магазина буквално за една минута...“

Тя настоява, че в магазина има стъклени прозорци, които ѝ позволяват да вижда навън.

Майката продължава своя разказ: „Влязох за една минута, взех каквото ми трябваше, излязох и колата ми я нямаше. Не знаех къде да търся, затова просто се обадих в полицията“.

В клипа, споделен от полицията, говорителят на APD сержант Ташина Браун обръща внимание на опасностите от оставянето на дете в работещо превозно средство.

Тя обясни: „Искам да говоря с вас за един сериозен и предотвратим проблем - оставянето на малки деца без надзор в работещи превозни средства. Дори само за миг да се отдалечавате, работещото превозно средство може бързо да се превърне в лесна мишена за крадците“.

„Само за секунди някой може да влезе вътре и да потегли, понякога детето все още е вътре“, продължи Браун.

Тя подчерта: „Искам да чуете това от мен ясно. Аз не само съм полицай, но по-важното е, че съм и майка“.

Офицерът продължи: „Разбирам колко натоварен става животът“, добавяйки, че е „лесно“ да си помислиш: „Ще отсъствам само за минута“.

„Но тези моменти имат значение“, каза тя пред камерата. „Ако трябва да се отдалечите от колата си, изключете я, вземете ключовете си и вземете детето си със себе си всеки път“.

Тя призова всеки, който види дете, оставено само в работещо превозно средство, „незабавно да се обади на 911“.

„Нека работим заедно, за да защитим децата си и да предотвратим трагедии, преди да се случат“, казва Браун.