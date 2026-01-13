Свят

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

13 януари 2026, 15:21
Източник: iStock

П олицията в Атланта призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре, след като наскоро беше открит откраднат автомобил с малко момиче вътре, съобщава People.

На 16 декември 2025 г. детето е намерено в изоставено превозно средство, според запис от боди камера, споделен от полицейското управление на Атланта (APD) във Facebook в събота, 10 януари.

Във видеото се чува как полицай казва: „Тя е на около осем години. Току-що се събуди. Колата е празна, само тя е вътре“, добавяйки, че дръжката на вратата е частично откъсната, което предполага, че някой се е опитал да открадне превозното средство.

На мястото на инцидента пристигнала жена, която изглеждала като майката на детето и, когато била попитана за случилото се, казала на полицай: „Влязох в магазина буквално за една минута...“

Тя настоява, че в магазина има стъклени прозорци, които ѝ позволяват да вижда навън.

Майката продължава своя разказ: „Влязох за една минута, взех каквото ми трябваше, излязох и колата ми я нямаше. Не знаех къде да търся, затова просто се обадих в полицията“.

В клипа, споделен от полицията, говорителят на APD сержант Ташина Браун обръща внимание на опасностите от оставянето на дете в работещо превозно средство.

Тя обясни: „Искам да говоря с вас за един сериозен и предотвратим проблем - оставянето на малки деца без надзор в работещи превозни средства. Дори само за миг да се отдалечавате, работещото превозно средство може бързо да се превърне в лесна мишена за крадците“.

„Само за секунди някой може да влезе вътре и да потегли, понякога детето все още е вътре“, продължи Браун.

Тя подчерта: „Искам да чуете това от мен ясно. Аз не само съм полицай, но по-важното е, че съм и майка“.

Офицерът продължи: „Разбирам колко натоварен става животът“, добавяйки, че е „лесно“ да си помислиш: „Ще отсъствам само за минута“.

„Но тези моменти имат значение“, каза тя пред камерата. „Ако трябва да се отдалечите от колата си, изключете я, вземете ключовете си и вземете детето си със себе си всеки път“.

Тя призова всеки, който види дете, оставено само в работещо превозно средство, „незабавно да се обади на 911“.

„Нека работим заедно, за да защитим децата си и да предотвратим трагедии, преди да се случат“, казва Браун.

Източник:  People    
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 9 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 10 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 10 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 9 часа

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 21 минути

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 51 минути

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

България Преди 1 час

Петров изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“

Снимката е илюстративна

Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

Свят Преди 1 час

Обаждане от непознат разкрива тайна, която разтърси живота ѝ и разруши двайсетгодишния ѝ брак

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 1 час

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 1 час

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 2 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

България Преди 2 часа

Борисов: Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 2 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 2 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 3 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Любопитно Преди 3 часа

От катастрофални климатични промени до извънземна инвазия – това са предсказанията на теоретичния физик за бъдещето

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 3 часа

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Свят Преди 3 часа

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

България Преди 3 часа

Хората са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено

