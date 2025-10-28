Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Б ългарската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет.

Преди това делегацията, водена от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне, беше посрещната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на VIP терминала на летището в София.

Под договора подписите си сложиха лично главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията присъстваха министър-председателят Росен Желязков и лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.

"С вече положените подписи се поставя краят на един, бих казал, доста динамичен, но изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготовката на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между „Райнметал“ и „ВМЗ Сопот“. Оттук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод — огромен напредък в индустриалните и отбранителните способности на страната", заяви премиерът Росен Желязков след полагането на подписите под договора.

По думите му най-важното, което е било постигнато през последните месеци на съвместна работа, е изграденото доверие, предвидимост и предсказуемост между партньорите.

Министърът на икономиката Петър Дилов, който е и принципал на "ВМЗ Сопот" беше категоричен, че с подписването на този договор се поставя началото на едно стратегическо партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

"Бих искал да изкажа своята благодарност на господин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, последователността и отдадеността, с които подходихме към този съвместен проект. Това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион", подчерта той.

"Оценката ще бъде дадена отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Измеренията са политически, защото проектът нямаше да бъде възможен без ЕС и НАТО", добави премиерът Желязков, като посочи ползите от трансфера на технологии и развитието на висококвалифицирана работна ръка.

От своя страна Армин Папергер изрази очакване и други европейски концерни да инвестират в българската военна индустрия. Той благодари на кабинета "Желязков", както и на Бойко Борисов за успешния старт на проекта.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта.

С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.