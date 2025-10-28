България

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева

Обновена преди 4 минути / 28 октомври 2025, 07:11
Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги
Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред
Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко
100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола
Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев
На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Б ългарската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет. 

Преди това делегацията, водена от главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне, беше посрещната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на VIP терминала на летището в София. 

Под договора подписите си сложиха лично главният изпълнителен директор на „Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията присъстваха министър-председателят Росен Желязков и лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.

България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
26 снимки
Райнметал
Райнметал
Райнметал
Райнметал

"С вече положените подписи се поставя краят на един, бих казал, доста динамичен, но изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготовката на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между „Райнметал“ и „ВМЗ Сопот“. Оттук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод — огромен напредък в индустриалните и отбранителните способности на страната", заяви премиерът Росен Желязков след полагането на подписите под договора. 

По думите му най-важното, което е било постигнато през последните месеци на съвместна работа, е изграденото доверие, предвидимост и предсказуемост между партньорите.  

Министърът на икономиката Петър Дилов, който е и принципал на "ВМЗ Сопот" беше категоричен, че с подписването на този договор се поставя началото на едно стратегическо партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

"Бих искал да изкажа своята благодарност на господин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, последователността и отдадеността, с които подходихме към този съвместен проект. Това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион", подчерта той. 

"Оценката ще бъде дадена отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Измеренията са политически, защото проектът нямаше да бъде възможен без ЕС и НАТО", добави премиерът Желязков, като посочи ползите от трансфера на технологии и  развитието на висококвалифицирана работна ръка. 

От своя страна Армин Папергер изрази очакване и други европейски концерни да инвестират в българската военна индустрия. Той благодари на кабинета "Желязков", както и на  Бойко Борисов за успешния старт на проекта. 

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи  ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта.

С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

Източник: МС, БГНЕС, NOVA    
Райметал България договор завод боеприпаси
Последвайте ни

По темата

Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 13 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 16 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 17 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

България Преди 14 минути

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

България Преди 19 минути

В момента младите лекари у нас започват кариерата си при значително ниско заплащане

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Любопитно Преди 1 час

Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Свят Преди 1 час

Будапеща иска да укрепи политическите си съюзи в Брюксел, заяви политическият директор на Виктор Орбан

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 1 час

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 1 час

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 1 час

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 1 час

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

Принц Андрю

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 2 часа

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

<p>Паника в небето: Пътник наръга двама тийнейджъри с вилица и удари&nbsp;жена</p>

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Свят Преди 2 часа

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

<p>Албанският AI министър Диела&nbsp;е &quot;бременна&quot; с 83 деца&nbsp;</p>

Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Свят Преди 2 часа

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията в Албания

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 2 часа

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Свят Преди 2 часа

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

Свят Преди 2 часа

Разкриха бележки на Майк Пенс за последния разговор с Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си (СНИМКИ)

Edna.bg

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Edna.bg

Случаят "Негрейра" затяга обръча около Барселона

Gong.bg

Веласкес: Ще подходим отговорно срещу Хебър

Gong.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Nova.bg