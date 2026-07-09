НС прие окончателно промените в Закона за кредитните институции

Н ародното събрание прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви. По една от тях Европейската комисия вече е започнала наказателна процедура срещу България за забавено транспониране.

Разглеждането на законопроекта в пленарната зала продължи близо три часа.

По-строги правила за независимостта в БНБ

С приетите промени се разширяват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), както и правилата за оценка на надеждността и пригодността на членовете на ръководните органи и лицата на ключови позиции в банките.

В съответствие с европейските изисквания се въвежда ограничение за мандатите на членовете на управителните органи на БНБ. С изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., никой няма да може да заема поста си повече от 14 години.

Депутатите приеха още членовете на Управителния съвет и служителите на БНБ да подават декларации за интереси. В тях те ще декларират притежавани активи и финансови инструменти, които биха могли да породят съмнения за конфликт на интереси.

Нов режим за банки от държави извън ЕС

Измененията въвеждат и нови правила за дейността на банки със седалище извън Европейския съюз.

Те ще могат да извършват банкова дейност в България само след получаване на лиценз от БНБ като клон на банка от трета държава. Изискването няма да се прилага за договори, сключени преди 11 юли 2026 г.

Законът предвижда създаването на две категории клонове на банки от трети държави, като за всяка от тях се въвеждат минимални изисквания за гаранционен капитал.

Ако клон в България е част от международна банкова група, чиито активи в ЕС надхвърлят 40 млрд. евро, БНБ ще извършва специална оценка дали той е системно значим и дали създава риск за финансовата стабилност на България или Европейския съюз.

Тези разпоредби ще влязат в сила от 11 януари 2027 г.

Нови санкции при нарушения

Промените дават право на БНБ да налага периодични парични санкции при неизпълнение на законови задължения или на разпореждания на банковия надзор.

Санкцията ще може да се начислява за всеки ден, в който нарушението продължава, но за не повече от шест месеца.

За банки, инвестиционни посредници, финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност имуществената санкция може да достигне до 5% от средния дневен нетен оборот.

За членовете на управителните и контролните органи, висшия мениджмънт и лицата на ключови позиции законът предвижда периодична имуществена санкция в размер до 50 000 евро.

Приетите изменения са част от ангажиментите на България за привеждане на националното законодателство в съответствие с европейската регулаторна рамка за банковия сектор. Целта е да бъдат засилени банковият надзор, управлението на риска и прозрачността в кредитните институции, както и да се осигури еднакво прилагане на правилата във всички държави членки на Европейския съюз.