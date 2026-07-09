Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

А пелативният съд в София окончателно потвърди решението на първата инстанция, с което не беше допуснато разглеждането на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев.

Съдебният състав е приел, че подадената жалба е недопустима, поради което производството по случая остава прекратено. Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде NOVA.

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Процедурата за условно предсрочно освобождаване беше инициирана по предложение на ръководството на Софийския затвор. Като мотиви бяха посочени, че Банев е изтърпял повече от половината от шестгодишното си наказание, както и данни за положителна промяна в поведението му по време на изтърпяване на присъдата.

В момента Банев изтърпява шестгодишна присъда, наложена от българския съд за участие в организирана престъпна група и за пране на пари, свързани с международен наркотрафик.

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Евелин Банев се завърна в България на 24 юни 2024 г., когато доброволно се яви пред властите в присъствието на своя адвокат.

По това време той беше обявен за международно издирване заради влезли в сила присъди в България, Румъния и Италия.

Издирването му започна през май 2018 г., след като Върховният касационен съд окончателно потвърди шестгодишната му присъда за пране на пари, придобити от наркотрафик.

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Преди това румънски съд го осъди на 10 години затвор за трафик на наркотици, а италиански съд му наложи 20-годишна присъда по мащабното разследване, известно като „Кокаиновите крале“.

Още през 2012 г. Банев беше предаден на италианските власти по европейска заповед за арест, но впоследствие беше върнат в България заради висящо наказателно производство срещу него.