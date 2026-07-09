България

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което производството беше прекратено

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 12:01
Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора
Източник: БГНЕС, Архив

А пелативният съд в София окончателно потвърди решението на първата инстанция, с което не беше допуснато разглеждането на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев.

Съдебният състав е приел, че подадената жалба е недопустима, поради което производството по случая остава прекратено. Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде NOVA.

Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Брендо

Процедурата за условно предсрочно освобождаване беше инициирана по предложение на ръководството на Софийския затвор. Като мотиви бяха посочени, че Банев е изтърпял повече от половината от шестгодишното си наказание, както и данни за положителна промяна в поведението му по време на изтърпяване на присъдата.

В момента Банев изтърпява шестгодишна присъда, наложена от българския съд за участие в организирана престъпна група и за пране на пари, свързани с международен наркотрафик.

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Евелин Банев се завърна в България на 24 юни 2024 г., когато доброволно се яви пред властите в присъствието на своя адвокат.

По това време той беше обявен за международно издирване заради влезли в сила присъди в България, Румъния и Италия.

Издирването му започна през май 2018 г., след като Върховният касационен съд окончателно потвърди шестгодишната му присъда за пране на пари, придобити от наркотрафик.

Брендо пред съда: Осъзнах, че наказанието е справедливо и съжалявам

Преди това румънски съд го осъди на 10 години затвор за трафик на наркотици, а италиански съд му наложи 20-годишна присъда по мащабното разследване, известно като „Кокаиновите крале“.

Още през 2012 г. Банев беше предаден на италианските власти по европейска заповед за арест, но впоследствие беше върнат в България заради висящо наказателно производство срещу него.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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