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Майка роди докато спи, медиците откриха бебето под купчина одеяла

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 юли 2026, 12:45
Майка роди докато спи, медиците откриха бебето под купчина одеяла
Източник: iStock/GettyImages

К огато Каролина Морено се опитва да си спомни момента, в който е родила малкото си момченце, някои от спомените са малко размити, защото тя не е била будна, когато това се е случило.

Във видеоклип, който вече стана вайръл в TikTok, 27-годишната майка на три деца, живееща в Канада, си припомня „травмиращото“ преживяване, което е имала при раждането на най-малкото си дете, което сега е на 3 месеца.

Морено започва клипа с обяснението, че е дала положителен тест за GBS (стрептококи от група Б), когато е отишла за предизвикване на раждането. Това означавало, че е трябвало да ѝ бъдат прелети антибиотици, преди да спукат околоплодния ѝ мехур.

Докато ражданията с другите ѝ две деца са продължили много по-дълго, Морено споделя, че този път вече е имала 3 см разкритие и шийката на матката ѝ е била изтъняла, поради което лекарите са искали да започнат антибиотиците веднага.

Няколко часа по-късно сестрите пукат мехура ѝ и започват да вливат Питоцин – медикамент, използван за стимулиране на раждането. Морено си спомня, че тогава се е чувствала „наистина некомфортно“ и че бебето не е било в добра позиция, затова е поискала епидурална упойка.

След като изминал един час, Морено, която е майка и на деца на 4 и 1 година със съпруга си Хорхе Карера, все още не усещала действието на епидуралната упойка. Тя споделя, че е натиснала бутона за допълнителна доза още три пъти, преди най-накрая да почувства облекчение. В крайна сметка Морено заспала, като в стаята били също съпругът ѝ, сестра ѝ и нейна братовчедка.

Докато Морено спяла, медицинските сестри влизали в стаята, за да проверяват тоновете на бебето. „Алармата на монитора се задейства, което се случва, когато сърдечният ритъм не може да бъде намерен, така че моята сестра влезе, за да го открие отново. Това се беше случвало няколко пъти; бебето ми беше много активно и обичаше да се движи“, разказва тя пред списание People

„Понякога се намествах и без да искам премествах монитора, така че в началото не бяхме прекалено притеснени, когато тя влезе, а аз все още бях доста сънена. Но с изтичането на минутите започнах да се притеснявам, защото тя очевидно не го намираше... тогава се събудих напълно“, спомня си тя. 

След като Морено вече била будна, а сестрата все още се опитвала да открие тоновете, паниката настанала. Тя си спомня, че попитала дали трябва да легне по гръб, на което сестрата се съгласила и казала: „Просто легнете по гръб, ще го намерим“.

„Когато се обърнах по гръб, ръцете ѝ все още бяха на корема ми и тогава тя отбеляза, че коремът ми се усеща наистина странно. В този момент, не знам защо, просто си помислих: бебето ми е мъртво“, казва Морено във видеото си. 

Когато Морено се опитала да премести краката си, усетила нещо на леглото.„Заклевам се, помислих си, че е плацентата ми или че матката ми е изпаднала... никога не съм си представяла, че това ще бъде бебето ми. И тогава сестрата повдигна одеялото, а синът ми беше с лицето надолу под всичките ми одеяла“, спомня си тя.

„Той е с лицето надолу. Не плаче. И аз просто изпаднах в паника. Полудях. Очевидно виждаш бебе, което не плаче и вероятно е било там няколко минути под одеялата, под теб. Това е всичко, което едно новородено не трябва да преживява. Така че бях наистина уплашена. Не мислех, че е жив“, продължава тя.

Медицинската сестра бързо вдигнала бебето на Морено и започнала да го разтрива. „Аз пищя. Разпищях се на съпруга си. Той си помисли, че е изпуснал раждането. Просто не осъзнаваше, че всички бяхме изпуснали раждането“, спомня си Морено. 

Дори след като сестрата накарала синът ѝ да изплаче, Морено споделя, че не е можела „наистина да осъзнае, че той е добре“, и че цялото преживяване я е оставило „наистина травмирана“.

Поглеждайки назад към раждането, Морено казва: „Беше огромен шок да го намерим под одеялата... оказа се, че е спал. Той е много спокойно бебе, и до ден днешен просто го оставяш и той заспива, просто не е ревлив“.

„Сестрата не изроди бебето; той се изроди сам. Нямахме представа, че изобщо е излязъл, което всъщност направи ситуацията толкова плашеща в началото, тъй като те не можеха да намерят сърдечния му ритъм – просто защото той вече не беше в мен. Мислехме, че се е случило нещо ужасно“, добавя тя.

Сега, когато синът ѝ е на 3 месеца, Морено споделя, че се чувства „голяма късметлийка“ и че нейното момченце е „абсолютно невероятно и се е родило в перфектно здраве“.

„Той е и най-лесното ни за гледане бебе и адаптацията премина безпроблемно. Беше невероятно страшно да го намерим по корем под одеялата, без да плаче, но сега, когато познаваме характера му, това наистина има смисъл – той просто е най-спокойното бебе“, добавя тя.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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