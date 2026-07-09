Свят

Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Огънят унищожи предприятие за рециклиране, а властите предупредиха за опасност от експлозия заради цистерна с пропан

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 12:39
Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали
Източник: iStock photos/Getty images

Е динадесет души са пострадали при голям пожар, избухнал във фабрика в района на Аспропиргос, Западна Атика. Трима от ранените са в тежко състояние, а останалите се лекуват в болници в Атина, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

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По информация на медията двама души с тежки изгаряния са интубирани в болница „Триасио“, след като са получили сериозни травми при пожара. Още трима пострадали се лекуват с по-леки изгаряния, а един вече е изписан.

Други петима души са приети в болница „Атикон“ със затруднено дишане вследствие на вдишване на дим. Един от тях е бил интубиран, след което е транспортиран в специализираната болница КАТ.

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Според пожарната служба сигналът за инцидента е подаден около 8:00 часа местно време. Огънят е избухнал в промишлен обект на кръстовището на улиците „Мегаридос“ и „Хиу“ и бързо се е разпространил заради голямото количество горими материали. Местни медии съобщават, че става въпрос за предприятие за рециклиране.

По данни на ЕРТ сградата е напълно унищожена от пламъците. Над района се издигна гъст черен дим, който обхвана голяма част от Западна Атика и затрудни дишането.

Допълнителен риск създава намиращ се в обекта камион с резервоар за пропан, който повишава опасността от експлозия.

Заради пожара гръцките власти изпратиха предупреждение чрез системата за спешни известия „112“, с което призоваха жителите в района на улица „Мегаридос“ незабавно да се евакуират по маршрут през улица „Агиу Георгиу“.

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В потушаването на пожара участват 75 пожарникари с 20 противопожарни автомобила. В операцията е включен и хеликоптер за водни пускове, а местната община е осигурила водоноски в подкрепа на екипите.

На място е изпратен и специализираният екип за разследване на палежи към гръцката пожарна служба, който ще установява причините за възникването на пожара.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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