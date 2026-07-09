Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Е динадесет души са пострадали при голям пожар, избухнал във фабрика в района на Аспропиргос, Западна Атика. Трима от ранените са в тежко състояние, а останалите се лекуват в болници в Атина, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

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По информация на медията двама души с тежки изгаряния са интубирани в болница „Триасио“, след като са получили сериозни травми при пожара. Още трима пострадали се лекуват с по-леки изгаряния, а един вече е изписан.

Συναγερμός στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με 8 τραυματίες (3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση).

Μέσα στον χώρο βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Μήνυμα από το 112, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. pic.twitter.com/umDYVaCX9u — john 🪡 ntin (@JohnToyp) July 9, 2026

Други петима души са приети в болница „Атикон“ със затруднено дишане вследствие на вдишване на дим. Един от тях е бил интубиран, след което е транспортиран в специализираната болница КАТ.

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Според пожарната служба сигналът за инцидента е подаден около 8:00 часа местно време. Огънят е избухнал в промишлен обект на кръстовището на улиците „Мегаридос“ и „Хиу“ и бързо се е разпространил заради голямото количество горими материали. Местни медии съобщават, че става въпрос за предприятие за рециклиране.

Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής



Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. pic.twitter.com/7Hz3aXjP6s — in.gr/news (@in_gr) July 9, 2026

По данни на ЕРТ сградата е напълно унищожена от пламъците. Над района се издигна гъст черен дим, който обхвана голяма част от Западна Атика и затрудни дишането.

Допълнителен риск създава намиращ се в обекта камион с резервоар за пропан, който повишава опасността от експлозия.

Заради пожара гръцките власти изпратиха предупреждение чрез системата за спешни известия „112“, с което призоваха жителите в района на улица „Мегаридос“ незабавно да се евакуират по маршрут през улица „Агиу Георгиу“.

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В потушаването на пожара участват 75 пожарникари с 20 противопожарни автомобила. В операцията е включен и хеликоптер за водни пускове, а местната община е осигурила водоноски в подкрепа на екипите.

На място е изпратен и специализираният екип за разследване на палежи към гръцката пожарна служба, който ще установява причините за възникването на пожара.