Столичната община с мащабна проверка за незаконно строителство в район „Връбница“

С толичната община извършва мащабна проверка по сигнали за предполагаеми нарушения при строителния контрол в район „Връбница“. Разследването не се ограничава само до широко коментирания случай с халетата край бул. „Европа“, а обхваща и редица други строителни обекти, съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев.

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

По думите му проверките са започнали още преди темата да стане публично известна. Повод за действията е сигнал от служител на районната администрация, който първоначално е бил изпратен до кмета на София, а впоследствие е препратен към ресорния заместник-кмет.

След получаването му Столичният инспекторат е извършил проверка, а събраните материали и констатации са изпратени на прокуратурата за последващи действия.

Проверяват още десетки сигнали

Арх. Георгиев заяви, че освен случая с халетата общината работи и по множество други сигнали, включително подадени от граждани. Част от документацията вече е анализирана, а инспекциите ще продължат и на други обекти в района.

По думите му до момента са разгледани общо 15 сигнала, като част от тях са постъпили чрез прокуратурата. Констатациите на общинския инспекторат за противодействие на корупцията са изпратени на държавното обвинение още в края на април.

Според заместник-кмета основният въпрос е защо през последните години не е бил упражняван достатъчно ефективен контрол върху строителната дейност и как е било допуснато натрупването на подобни проблеми.

Халетата край бул. „Европа“ остават запечатани

По отношение на случая с халетата край бул. „Европа“ арх. Георгиев посочи, че обектите към момента не функционират и са запечатани.

Той уточни, че предстои компетентните институции, сред които прокуратурата и ДАНС, да изяснят дали при извършените проверки на място е имало строителна площадка или вече изградени сгради.

Недостигът на кадри затруднява контрола

Заместник-кметът защити модела, при който районните администрации упражняват контрол върху строителството, но подчерта, че ефективността му зависи от административния капацитет.

По думите му различията между отделните райони се дължат както на различната степен на строителна активност, така и на кадровите затруднения, свързани с ниските възнаграждения в общинската администрация.

Като пример той посочи районите „Младост“, „Панчарево“ и „Нови Искър“, където заради интензивното строителство натоварването върху администрацията е значително по-голямо.