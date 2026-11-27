К ое е ястието, което Славена Вътова може да приготви със затворени очи? Тази събота моделът и инфлуенсър влиза в кухнята на Изабел Овчарова – Изи, за да си припомни вкусовете от детството.

Двете ще приготвят любими семейни рецепти, сред които и един много специален кекс, който Славена прави още от 6-годишна възраст. Макар любовта към кулинарията да се появява по неволя заради забързаното ежедневие в семейството, днес кухнята е любимо място за разговори и споделено време с майка ѝ.

Кулинарните гафове на Славена започват още като дете с един запален покрив и стигат до празнично телешко за Нова година, което се превръща във въглен. Участието на модела в Hell’s Kitchen носи ценни уроци: оттам се научава да внася по щипка молекулярна кухня у дома.

Заедно с Изи ще приготвят и каша от коприва с розички от кори за баница и ефектни „перлички“ от сирене – предизвикателство, което ще изпита кулинарните им умения. Кой е емблематичният предмет, без който Славена не може да готви? И каква специална изненада ѝ е приготвила Изи?

Източник: NOVA

Гледайте в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота от 17:00 ч. по NOVA. Всички епизоди и ексклузивно съдържание зад кадър може да гледате в NOVA PLAY .