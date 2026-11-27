Да сравнят цените вместо тях биха възложили на изкуствен интелект 75% от анкетираните потребители в България. Засега 33% вече са го използвали за тази цел. Общо 71% са прибягвали до технологията за поне една задача, свързана с пазаруването. Това показва проучване на Visa, проведено от агенция Response Now през октомври 2026 г. сред 1035 души на възраст от 18 до 75 години в България.

Досега 35% от анкетираните са използвали изкуствен интелект, за да проучат даден продукт, а 24% са търсили идеи за подаръци. За в бъдеще 72% биха му възложили и търсенето на намаления. Отговорите за сравняване на цени и търсене на отстъпки обхващат както хората, които биха оставили технологията да действа самостоятелно, така и тези, които биха поискали първо да одобрят действието.

Над половината започват да купуват подаръци през декември

Бюджет между 100 и 249 евро посочват 32% от участниците, а 30% очакват да дадат за подаръци приблизително толкова, колкото миналата година. В същото време 72% казват, че следят по-често за намаления и специални оферти, а 38% се насочват към по-достъпни марки или търговци.

Фалшиви почивки с AI преди Черния петък

Повече от половината анкетирани у нас, 52%, започват да купуват подаръци през декември. Само 7% започват преди ноември. В Чехия този дял е 27%, в Словакия е 18%, а в Унгария е 15%.

Пътуване и билети са сред желаните подаръци

Ако трябва да изберат само един вид подарък, 36% биха предпочели преживяване, например пътуване, вечеря или посещение на културно събитие. На пътуване като подарък биха се зарадвали 85%, а на билети за културно или спортно събитие - 71%. Малко над една трета, 35%, планират да разделят бюджета си поравно между преживявания и материални подаръци.

Почти половината ще търсят подаръци и от чуждестранни търговци

Покупки от чуждестранни търговци планират 47% от анкетираните. Сред тях 54% посочват по-ниските цени, 35% търсят по-голям избор, а 31% искат да купят стоки, които липсват на българския пазар. Други 34% от всички анкетирани възнамеряват да пазаруват подаръци само от местни търговци.

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

При сравняване на онлайн оферти Европейският потребителски център съветва да се гледа крайната сума с доставката. При поръчка от непознат сайт проверете коя фирма стои зад него, къде се връща стоката и кой плаща обратната пратка.

Кога връщането на покупка може да стопи отстъпката

При обявено намаление ориентирът по общото правило е най-ниската цена, на която същият търговец е предлагал стоката през 30-те дни преди отстъпката.

Какво проверява КЗП при кампаниите с намаления

Заради опасения от измами и други онлайн заплахи 87% от анкетираните вече са взели поне една предпазна мярка. Четирима от десет не запаметяват платежните си данни в онлайн магазини, а 33% са включили двуфакторна автентикация.