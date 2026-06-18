България

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

Георги Пеев представя ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 11:18
Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“
Източник: БГНЕС

М инистърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представя ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението на пресконференция.

Той обясни, че брифингът има две цели - представяне на екипа и информация за свършеното досега.

Заместник-министри са Анна Михнева-Натова, Цвета Тимева и Христина Велинова. 

„Направена е първоначална оценка на състоянието на сектора, проведени са множество срещи с браншови организации и предприятия. Очаквайте от нас повече работа и конкретни действия и по-малко говорене. Ще имаме ясна програма, по която ще текат срокове с отчетност и цели. Има девет второстепенни разпоредители на бюджетни средства, включително две болници. Също така 18 търговски дружества и три държавни предприятия“, каза Пеев.

Железопътният сектор и „Български пощи“ са сред най-проблемните звена в транспорта

"Железопътният транспорт и „Български пощи“ са секторите с най-сериозни натрупани проблеми в системата на транспорта", поясни министърът на транспорта.

По думите му в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“ са назначени специализирани одити, които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец.

„На базата на реалните резултати ще бъдат изготвени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Там, където нещата не се случват по правилния начин, ще бъдат предприети и промени в ръководствата“, заяви министърът.

Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми.

„Не си представях нито мащабите на дейността, нито мащабите на проблемите в тази компания“, коментира той по отношение на НКЖИ, която е сред най-големите работодатели в страната и управлява железопътната инфраструктура.

Според министъра през последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро. В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 г. и все още не са приключили.

Особено тревожен е фактът, че са поемани задължения по проекти без осигурено финансиране. По данни на министерството стойността на такива договори достига около 765 млн. евро.

Министърът акцентира върху проблемите, свързани с безопасността на железопътния транспорт.

Като пример той посочи забавянето на договор за доставка на баласт - натрошен камък, използван за поддръжката на железния път. По думите му в продължение на три години не е бил сключен договор за необходимите доставки, което е наложило материалът да бъде прехвърлян от едни участъци към други според степента на риск.

„Имаше няколко инцидента, свързани с влакове, именно поради липсата на баласт. За нас е крайно недопустимо три години да не се сключва договор, който е пряко свързан с безопасността“, подчерта Пеев.

Транспортният министър съобщи и за прекратяването на договор на стойност 43 млн. евро, който според него е бил икономически неоправдан. Договорът е бил свързан с поддръжка и почистване на растителност по железопътната инфраструктура.

„Независимо че беше рамково споразумение, това е договор за 43 млн. евро. Той беше мигновено прекратен от нас“, заяви министърът, цитиран от NOVA. Сред установените слабости е практиката строителни процедури да стартират преди приключване на отчуждителните процедури, археологическите и геоложките проучвания.

По думите на Пеев това води до блокиране на проектите за години, а впоследствие изпълнителите настояват за индексация и анексиране на договорите заради променените икономически условия и инфлацията.

Министърът посочи още, че са изплатени аванси по договори за над 30,5 млн. лева в периода 2024-2026 г., без по съответните проекти да са извършени реални строителни дейности.

Според Георги Пеев сериозен проблем представляват и условията на труд в НКЖИ. „Там работят изключителни професионалисти при много лоши условия“, заяви той.

Министърът припомни, че над 50% от железопътната мрежа в страната е с ограничения на скоростта спрямо проектните параметри, което е резултат от недостатъчна поддръжка и некачествено изпълнение на инфраструктурни дейности.

След приключването на одитите Министерството на транспорта ще изготви конкретни програми за реформи в железопътния сектор и „Български пощи“. Очаква се те да включват организационни промени, мерки за повишаване на безопасността, подобряване на финансовото управление и кадрови промени в дружествата, където бъдат установени сериозни нарушения или неефективност.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Последвайте ни
Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Надпреварата за НЛО: Русия и Китай прибрали свалени обекти и се опитват да ги копират

Свят Преди 9 минути

Един от най-важните изводи от третия транш досиета за НЛО, публикувани на 12 юни, е, че чуждестранните противници на САЩ също изглежда се занимават с изследвания, които биха могли да застрашат националната сигурност

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

България Преди 14 минути

На среща с местната власт премиерът очерта приоритетите за инфраструктурата и регионалното развитие.

Ниамей, Нигер

Хаос и стрелба на летището в Нигер: Силите за сигурност отблъскват атака

Свят Преди 39 минути

Към момента нигерското правителство не е предоставило официален коментар по случая, въпреки запитванията на медиите

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Свят Преди 46 минути

Анализаторите обаче остават предпазливи относно възможността за по-нататъшно поевтиняване в краткосрочен план

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

България Преди 52 минути

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че трупът е на жена, родом от столицата. При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Свят Преди 1 час

Мианмар активно развива своя военноморски капацитет, като строи нова подводница, базирана на севернокорейския дизайн клас Sang O. Тази стъпка подчертава дългогодишните връзки между двете държави в областта на въоръжението

Склеродермия

Разкриха четири често пренебрегвани симптома на автоимунно заболяване

Свят Преди 1 час

Ревматологът д-р Елизабет Фолкман, специалист по автоимунни заболявания, подчертава четири ранни симптома на склеродермия, които често остават незабелязани, но могат да ускорят поставянето на диагноза

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Свят Преди 1 час

Лидерите на Г-7 и посредникът Пакистан приветстваха публикуването на меморандума за разбирателство, гледни точки, които не бяха широко споделяни в Израел и сред републиканците в САЩ

Семейство Макрон и Доналд Тръмп във Версай

От „Аз съм шефът“ до кралския блясък на Версай: Как Тръмп изкара Г-7, без да го провали

Свят Преди 1 час

За първи път в рамките на двата си президентски мандата Доналд Тръмп присъства на среща на върха на Г-7 тази седмица, без да я провали. Разбира се, той се оплака, че температурата в залата за срещи е твърде висока. Шегуваше се, пристигайки с час закъснение за една от сесиите, че е шеф на колегите си лидери

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Любопитно Преди 1 час

„Взеха ме с автомати на границата“, твърди Лий Андрюс след освобождаването си в Дубай. Докато Кейти Прайс му вярва, бившите му жени и съдът го обвиняват в брутални измами за хиляди паундове

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

България Преди 1 час

Димитър Давидов настоя, че арестът му е неправомерен, а „Възраждане“ призоваха Мирчев да се оттегли от политиката

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

България Преди 1 час

Мотоциклетист е откаран в болница с фрактура на таза

Парижките летища пред парализа за ден

Парижките летища пред парализа за ден

Свят Преди 1 час

МВнР предупреждава за закъснения на полети от CDG, Орли и Льо Бурже

Йотова: Психичното здраве трябва да бъде глобален приоритет

Йотова: Психичното здраве трябва да бъде глобален приоритет

България Преди 1 час

Президентът откри международна конференция в София и призова за повече грижа към хората с психични страдания

<p>Трима са пострадали при катастрофата между два трамвая в София</p>

Трима са пострадали, сред които и 17-годишно момиче, при катастрофата между два трамвая в София

България Преди 2 часа

Те са преминали подробни прегледи и изследвания в "Пирогов"

Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението

Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението

България Преди 2 часа

През месец май са образувани 985 разследвания и са арестувани над 1000 души

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Пол Макартни на 84: Историите, които дори феновете на „Бийтълс“ не знаят

Edna.bg

Луиза Григорова - Макариев показа сълзите си: Истинският живот не е само усмивки

Edna.bg

Официално: Райо Валекано назначи треньор, който има стил като на Андони Ираола

Gong.bg

Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене

Gong.bg

15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

„Народното събрание не е място за евтини роли и временни аплодисменти“: Властта отбеляза 50 дни управление

Nova.bg