Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

П редвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на правителственото заседание в сряда.

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект, който цели да въведе регулации след трагичния инцидент, при който след парасейлинг в Несебър загина осемгодишно дете.

Новият регистър ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов.

По думите му предложенията предвиждат още:

Професионална застраховка „Отговорност“ за всяко едно място на предлаганата атракция;

План за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността;

Договор с акредитиран орган за контрол.

Операторите следват и общи правила за безопасност, включващи задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения.

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, стана известно от думите на министър Караджов. Предвижданите промени включват също лица без капитанско разрешително и ненавършили 18 години да не могат да карат джетове.

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане. Министър Караджов подчерта пред премиера Желязков, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове.