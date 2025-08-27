България

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект

27 август 2025
Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан
След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов
След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар
Времето в сряда – слънчево и по-топло
Екстрадират Никола Николов-Паскал в България
Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ
Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

П редвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на правителственото заседание в сряда.

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект, който цели да въведе регулации след трагичния инцидент, при който след парасейлинг в Несебър загина осемгодишно дете. 

Новият регистър ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов. 

По думите му предложенията предвиждат още:

  • Професионална застраховка „Отговорност“ за всяко едно място на предлаганата атракция;
  • План за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността;
  • Договор с акредитиран орган за контрол. 

Операторите следват и общи правила за безопасност, включващи задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения. 

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, стана известно от думите на министър Караджов. Предвижданите промени включват също лица без капитанско разрешително и ненавършили 18 години да не могат да карат джетове. 

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане. Министър Караджов подчерта пред премиера Желязков, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове. 

Източник: Иван Лазаров, БТА    
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Мога ли да заведа котката си на плажа?

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

