Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

Щ е бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ ще трябва да следи оборудването на атракционите. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември. Коментарът му бе по повод инцидента в Несебър, при който, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, загина дете.

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът. Той допълни, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна.

"Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред", каза Караджов.

"Това, от което е дошла бедата, е в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н.", посочи министърът и добави, че за тях ще бъдат въведени определени стандарти.

"В Гърция има стандарти за парасейлинга и там „Морска администрация“ се грижи за всичко. Те проверяват сбруята и катарамите. Сега, с новите правила ще въведем и нашата „Морска администрация“ да го прави оттук нататък", каза вицепремиерът.

"За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява", каза още Гроздан Караджов.

"По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа", допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите. Не говорим за нова регулация как да се прави бизнес, а за изписване и нормативно регламентиране на онова, което си длъжен да дадеш като ниво на безопасност, ако предоставяш по търговски начин атракциони", отбеляза Караджов.

При проверката на строителните дейности по железопътната (жп) линия Костенец – Септември, Караджов отбеляза, че

има „светлина в тунела“ за българските железници.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.

"Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни", каза Караджов.

"Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Десет такива участъка в момента са в ремонт", каза още министърът.

"Те са едно затруднение за българските граждани, защото заради всички тези ремонти се налагат намалените скорости по определени участъци, както и закъсненията на влаковете", обясни министърът.

Той изрази надежда, че до 2029 г. всички започнати 10 участъка ще бъдат завършени.

Прокопаният тунел тук е близо 2,5 км. Той е най-дългият от трите в този участък. В участъка от София до Пловдив същата фирма копае и най-дългият изобщо тунел в България, който е с обща дължина от 13 км, т.е. две тръби по 6,5 км, отбеляза министърът.

По неговите думи, когато е поел поста на министър, е имало огромно закъснение в работата по проекта. На практика, през цялата 2024 г. работата тук е била замразена, каза Караджов. Възможността да се плаща редовно и ритмично на изпълнителите всъщност възбуди и сериозна работа от тяхна страна и строителите показаха, че е възможно да наваксват закъснението. В момента имаме много сериозни причини да вярваме, че до 2029 г. това трасе ще бъде завършено, допълни вицепремиерът.

"Площадката, на която се намираме в момента, продължава с един огромен виадукт – мост от почти половин километър с височина близо 40 м и отново тунел, който по същия начин ще даде възможност, чрез сравнително прави линии, с малки завои, да се движим със 160 км/ч по цялото трасе, от границата със Сърбия до Бургас", заяви Караджов.

Той каза, че при максимална скорост от 160 км/ч и ако се постигне средна скорост от 140 км/час, би трябвало да се стигне от София до Бургас за малко над три часа, а от границата – за още 30 минути.

"Целта на реформата в железниците е те да станат гръбнакът на българския транспорт. Това не може да се случи, ако ние не предложим две неща – конкурентна цена и конкурентно време", каза Караджов.

"Със сигурност, можем да предложим много по-голям комфорт от пътуването с кола, защото във влака можете да станете, да посетите вагон-ресторанта, да се разхождате, да се съберете с няколко семейства – неща, които с кола не са възможни. Освен това няма да замърсявате въздуха", посочи още министърът.

Той допълни, че в момента с експресния влак от София до Бургас се пътува за 5 часа и 30 минути.