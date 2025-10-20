България

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя

Обновена преди 5 минути / 20 октомври 2025, 08:15
Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"
Ще се

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща
Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"
Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София
Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени
Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

З адържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата. Това съобщиха от СДВР.  Той е бил арестуван минути след полунощ и след часове издирване. Освен него е задържан и един свидетел. 

От полицията все още не дават други подробности за арестуваните за участието в сбиването, в което 15-годишен младеж бе намушкан, а после почина в болница.

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Очевидци на инцидента споделиха, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва. 

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешната помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно. 

Инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола. 

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано. 

Очевидците споделиха, че всичко се е случило много бързо и няма данни за нещо, което се е развивало дълго като конфликт. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно се случват побоища, затова на повечето хора не им прави впечатление. 

Пред входа на мола винаги има патрулка заради честите конфронтации.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Нямало е нито напрежение, нито тревога. Служителите и хората там са го третирали като ежедневие с изключение на това, че детето е починало. 

Никой няма представа дали са били организирана компания, но не е невъзможно. Децата са били на около 15 години.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан, както и един свидетел на случилото се.

Източник: NOVA    
София мол момче намушкано задържани
