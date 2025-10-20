Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

"Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София". Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев за нападението, при което момче беше намушкано в мол в столицата и почина.

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", споделя той.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

По думите на Терзиев подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни.

"В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ".

"Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре", смята Терзиев.

Кметът на София сподели, че инвестирането в превенция, технологии и координация между институциите ще продължи, за да може всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

"София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", коментира той.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа вечерта в неделя. От Спешната помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Детето бе прието в Детска противошокова зала в болницата. По информация на NOVA състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало.

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан, както и един свидетел на случилото се.