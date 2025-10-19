15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София. Това потвърдиха за NOVA от "Пирогов".
Детето бе прието в Детска противошокова зала в болницата. Състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало.
Намушкаха момче с нож насред София
След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан, както и един свидетел на случилото се.
Сигналът за нападението е получен в СДВР в 19.30 ч. От Спешната помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно. Веднага след кървавата атака посетителите на търговския център са били помолени да напуснат обекта.
По информация на NOVA спречкването е станало на ескалаторите в обекта. 15-годишното момче е нанесло удари на друг младеж, който след това го е намушкал.
До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.