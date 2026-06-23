България

Без право на обжалване: Двама от „Калашниците“ остават в ареста

Защитите им обжалваха първоначалните им задържания

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 25 минути / 23 юни 2026, 06:52
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С офийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд (СГС) и постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързвани с групата „Калашниците".

Определението на СГС е правилно, мотивирано и законосъобразно, постанови съдът. И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и др.

СГС и СРС оставиха шестима от задържаните в "Ботунец" в ареста

Решението не подлежи на обжалване.

Прокуратурата настоя да се уважи решението на СГС. Според държавното обвинение и за двамата е налице твърде завишена степен на обществена опасност.

Защитниците на обвиняемия Алексиев поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Според адвокатите СГС безкритично е приел направената квалификация на деянието му и те помолиха мярката за неотклонение да бъде различна от „задържане под стража“ или да остане без постановена мярка. Според тях Алексиев няма да се укрие, често говори пред медии и е известен, има семейство и деца.

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Защитата на Иванов посочи, че СГС не е анализирал обстоятелствата, но е приел предпоставката, че е налице опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража.

Според защитата няма каквото и да било доказателство Иванов да е оказвал влияние на свидетели. Предходното му осъждане не се отнася за престъпление срещу личността. Липсват всякакви доказателства, че Иванов е лице с висока обществена опасност, казаха още от защитата и поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Алексиев каза, че от три месеца е безработен, а преди това е бил управител на автомивка и автосервиз.

Той поиска съдът да му наложи по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Иванов, който каза, че поправя коли, също помоли съда за по-лека мярка, тъй като се грижи за семейството си.

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София

Кои са „Калашниците“ и как започна разследването

Случаят с групата, известна като „Калашниците“, привлече широк обществен интерес след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която загинаха четирима души. След трагичния инцидент органите на реда проведоха мащабна специализирана полицейска операция в столичния квартал „Ботунец“, насочена срещу лица, за които има данни, че са част от организирана престъпна структура.

При акцията се стигна до десетки арести, а на част от задържаните впоследствие бяха повдигнати обвинения за различни престъпления. Разследването обхваща данни за принуда, заплахи, отвличания, незаконно лишаване от свобода, изнудване и други тежки престъпления, извършвани на територията на София.

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Според прокуратурата групата е действала продължително време и е създала атмосфера на страх сред жители на квартала и околните райони. Именно в рамките на това разследване обвиняеми са и Красимир Алексиев и Росен Иванов, за които съдът прецени, че съществува реална опасност да извършат престъпление или да възпрепятстват разследването, ако бъдат пуснати на свобода.

Преди дни Софийският градски съд остави в ареста и друг обвиняем по делото – Васил Филипов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смъртта на четирима души при катастрофата на Челопешко шосе.

Разследването по случая продължава под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Десислава Пеева    
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