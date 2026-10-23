Schneider Electric помага на Progress Software да централизира управлението на ИТ инфраструктура от няколко локации

Schneider Electric обяви, че Progress Software, лидер в областта на софтуера за инфраструктура с изкуствен интелект, управлява централизирано от София центровете си за данни на четири ключови локации – София (България), Ротердам (Нидерландия), Лимерик (Ирландия) и Хайдерабад (Индия) – с помощта на IT Expert. Работата на сървърите, обезпечена с UPS-и и прецизна климатизация, се гарантира чрез мрежа от сензори, обхващаща над 100 устройства.

Чрез решението екипът на Progress в София разполага с единен поглед в реално време върху състоянието на сървърната инфраструктура и свързаните системи във всички обекти. Това позволява по-бързо идентифициране на потенциални рискове, по-ефективно управление на операциите и високо ниво на надеждност на критично важните бизнес системи.

„В условията на глобално разпределена инфраструктура и нарастващи изисквания към непрекъсваемостта на услугите Progress търсеше решение, което да осигури централизирано наблюдение, проактивен контрол и по-добра видимост върху ключовите параметри на средата. Избрахме Schneider Electric заради дългогодишното партньорство между двете организации, доказаната експертност на компанията в управлението на критична инфраструктура и възможността за наблюдение на множество локации чрез единна платформа“, коментира Симеон Стойчев, вицепрезидент „ИТ операции“ в Progress Software.

Използвайки IT Expert, ИТ екипът на Progress в София може да следи нивата на влага и температура, да получава сигнали при евентуално наличие на дим, както и да има видимост в реално време върху всички електрически параметри на системата като потребление на енергия и мощност, различни настъпили събития.

„При управлението на критична инфраструктура в различни държави и часови зони ключови са цялостната видимост и навременната реакция. С Progress Software показваме как дигиталните услуги обединяват наблюдението на множество локации в една платформа и подпомагат надеждната и непрекъсната работа на инфраструктурата независимо от нейното местоположение“, посочи Петър Николов, търговски директор на сервизното направление в Schneider Electric България.

Внедреното решение IT Expert е част от сервизното портфолио на енергийния технологичен лидер Schneider Electric и позволява мониторинг и поддръжка както на място, така и отдалечено. Системата има предиктивни и превантивни функции, като основната ѝ цел е гладко протичане на операциите и елиминиране на прекъсванията.