България

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

От коалицията призоваха Емил Тонев и председателя на парламента да напуснат постовете си, а Илияна Йотова да поеме отговорност за службата

23 октомври 2026, 11:10
ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“
Източник: БТА
  • „Демократична България“ поиска оставките на началника на НСО Емил Тонев и председателя на парламента Михаела Доцова заради инцидента със Соня Колтуклиева.
  • Коалицията призова президента Илияна Йотова да поеме отговорност за работата на НСО и критикува мълчанието на управляващите.
  • ГЕРБ съобщи, че събира подписи за извънредно заседание на парламента и оставката на Доцова.

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Днес са нужни две оставки – на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това се казва в позиция на „Демократична България“, разпространена от пресцентъра на коалицията по повод вчерашния инцидент със служител на НСО и журналистката Соня Колтуклиева.

НСО ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева, съобщиха снощи от службата.

„Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализмът не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Те са основание да освободиш поста“, смятат от ДБ.

„Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна“, призовават от коалицията.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

„Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш. Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция – израз на арогантност и самозабравяне“, се казва в прессъобщението.

Според ДБ сериозна отговорност носи Илияна Йотова. „Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения“, посочват от формацията.

„Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес. А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста“, заявяват от ДБ.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

Според формацията високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното – колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине - тръгваш си, се подчертава в позицията.

„Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си“, настояват от ДБ. 

ГЕРБ съобщиха днес, че събират подписи за извънредно заседание на Народното събрание и за оставката на председателя му Михаела Доцова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VESTI.BG (@vesti_bg)

Източник: БТА, Нелли Желева    
Соня Колтуклиева НСО Михаела Доцова Емил Тонев Демократична България оставки инцидент с журналист ГЕРБ Народно събрание политически скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

Соня Колтуклиева е в болница със силни болки, предстои решение за операция на рамото

Соня Колтуклиева е в болница със силни болки, предстои решение за операция на рамото

Куфари с рубли и камери във всяка стая: Как западни дипломати оцеляват в Москва на Путин

Куфари с рубли и камери във всяка стая: Как западни дипломати оцеляват в Москва на Путин

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 11 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 12 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 14 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов атака Черно море: Търговски кораб потъва край румънския бряг

Нов атака Черно море: Търговски кораб потъва край румънския бряг

Свят Преди 15 минути

Екипажът е изпратил сигнал SOS, а румънските власти са се намесили, за да спасят моряците, съобщава сайтът digi24.ro

<p>Шефът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка</p>

След случая „Колтуклиева“: Шефът на НСО заяви готовност да подаде оставка

България Преди 17 минути

Това става, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще поиска оттеглянето му

Беате Майнъл-Райзингер

Австрия експулсира четирима руски дипломати

Свят Преди 33 минути

Според австрийското външно министерство те са извършвали дейности, несъвместими с дипломатическия им статут

<p>Берлин обвини Москва, че излага на риск хранителните доставки за по-бедните страни</p>

Германия предупреди: Атаките по морските пътища застрашават световната търговия и хранителните доставки

Свят Преди 39 минути

Според Йохан Вадефул забавянето на доставките на торове и зърно може да засегне особено тежко по-бедните страни

„Работата не беше за нея“: Левит с брутална оценка след 5-дневното фиаско с говорителката на Тръмп

„Работата не беше за нея“: Левит с брутална оценка след 5-дневното фиаско с говорителката на Тръмп

Свят Преди 1 час

Бившата прессекретарка Каролин Левит обяви, че Кейти Закария не е била подготвена за поста в Белия дом. Близки до уволнената я защитиха, а екипът на президента вече търси нов говорител преди междинните избори

Удължен е срокът за кандидатстване в конкурса „Корпоративен дарител“ 2026

Удължен е срокът за кандидатстване в конкурса „Корпоративен дарител“ 2026

България Преди 1 час

Компаниите могат да кандидатстват до 29 октомври

19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри

България Преди 1 час

При катастрофата са пострадали 17-годишно момиче и 13-годишно момче, пътували в автомобила

Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър

Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър

България Преди 1 час

Пострадалият е откаран в болница в Бургас

Мъж падна от влак на гара Чирпан, борят се за живота му

Мъж падна от влак на гара Чирпан, борят се за живота му

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен в болница в Стара Загора

Снимката е архивна

Новата визия на Били Айлиш накара феновете да кажат едно и също: „Не бяхме подготвени“

Любопитно Преди 1 час

След като кумува на сватбата на брат си, изпълнителката скъси светлокестенявите си кичури и загатна за началото на нов сезон в кариерата си

Украинският президент Володимир Зеленски

Защо Зеленски твърди, че сблъсъкът с Тръмп не е личен, въпреки че е точно такъв

Свят Преди 1 час

Тръмп замени традиционните ценности, които напътстваха предишните съвременни президенти при защитата на демокрацията и противопоставянето на тираните, със свои собствени: парадиране с доминация, ухажване на силни авторитарни лидери и преследване на печеливши сделки

<p>Вучич пред най-тежкия си изпит на изборите в Сърбия</p>

От площадите до урните: Сърбия гласува за своето бъдеще

Свят Преди 2 часа

Парламентарните избори в Сърбия ще дадат отговор на въпроса дали наближава краят на ерата „Вучич“

с

МАЕ с мрачна прогноза: Европа навлиза в зимата с рекордно ниски газови запаси

Свят Преди 2 часа

Газохранилищата в ЕС са пълни едва на 72% вместо обичайните 90%, което застрашава енергийното снабдяване на милиони домове. Ситуацията се усложнява и от задаващ се дефицит на дизел, причинен от украинските атаки срещу руски рафинерии.

<p>Изведоха с белезници охранителя от НСО, блъснал Колтуклиева</p>

Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 2 часа

След разпространението на кадри от инцидента е образувано досъдебно производство, а НСО разпореди незабавна проверка

Хамалски услуги или рекет? Нови разкрития за изнудване на клиенти за огромни суми

Хамалски услуги или рекет? Нови разкрития за изнудване на клиенти за огромни суми

България Преди 2 часа

Лавина от сигнали от потърпевши, има ли чадър над извършителите

Меган Маркъл

Разследват бащата на Меган Маркъл за детска порнография

Свят Преди 2 часа

Разкритието е направено от сина на Томас-старши - Томас Маркъл-младши, който е полубрат на бившата актриса и настояща херцогиня на Съсекс

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Жената, която винаги разбира всички, но никой не разбира нея

Edna.bg

Питбул с горещо признание за Дженифър Лопес: Възбудих се, докато танцуваше върху мен!

Edna.bg

Йотова ще поиска оставката на началника на НСО

Nova.bg

Хамалски услуги или рекет: Втора част на разследването за изнудване на клиенти за огромни суми

Nova.bg