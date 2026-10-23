България

СЕМ с остра реакция след случая „Колтуклиева“: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

Къдринка Къдринова осъди посегателствата срещу журналисти, а Симона Велева призова за работещи мерки за защита на свободата на словото

23 октомври 2026, 10:41
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  • Членовете на СЕМ Къдринка Къдринова и Симона Велева осъдиха посегателството срещу журналистката Соня Колтуклиева от служител на НСО.
  • Велева призова за реални мерки за защита на журналистите и свободата на словото чрез европейското медийно законодателство.
  • По случая е образувано досъдебно производство, а НСО извършва проверка.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими. Това написа във фейсбук членът на Съвета за електронни медии (СЕМ) Къдринка Къдринова по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана (НСО). Позиция по случая изрази и членът на регулатора д-р Симона Велева, която призова за реални мерки за защита на журналистите и свободата на словото.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочва Къдринова.

По думите ѝ институционалните реакции и проверки вече са в ход, но предизборната обстановка и „цивилизацията на зрелищата“ засилват обществените страсти. „При такава скорост призивите към всички страни за спазване на законите остават размазани в субтитрите“, коментира тя.

Симона Велева също изразява съжаление за случилото се и пожелава бързо възстановяване на журналистката.

СЕМ с позиция срещу посегателствата над журналисти

„Беше безобразно бутането ѝ на земята и оставянето ѝ в безпомощно състояние. Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, пише Велева.

Тя отбелязва, че рядко се наблюдава подобно единодушие в защита на неприкосновеността на журналист, и припомня разпоредбите на Европейския акт за свободата на медиите. По думите ѝ той предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии, прозрачност на медийната собственост и държавната реклама, както и по-голяма независимост на медийните регулатори.

Велева посочва, че Министерството на културата отдавна подготвя законодателни промени, свързани с прилагането на европейските разпоредби, а членовете на СЕМ са представили предложения по текстовете и са участвали в срещи, обсъждания и работни групи.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

„Ако всички, които имат така силен глас и искат да се подобри положението на журналистите и свободата на словото, са искрени в днешните си реакции, е крайно време да се постави фокус върху реални и работещи мерки и да се обединят около тези европейски текстове“, заявява тя.

Според Велева законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят реална защита на журналистите.

„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, допълва членът на СЕМ.

По-рано днес Асоциацията на европейските журналисти разпространи позиция, в която настоява за отговорност „за бруталната употреба на физическа сила от страна на служител“.

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Снощи НСО съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на инцидента между служител на службата и журналистката Соня Колтуклиева. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи Колтуклиева след посещение във Военно-окръжната прокуратура. Служителят на НСО, участвал в инцидента, беше изведен с белезници от сградата на прокуратурата и откаран от „Военна полиция“. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова, чийто охранител е участвал в инцидента, също посети Военната прокуратура, за да разговаря лично с журналистката, и изрази съжаление за случилото се.

Вижте в нашата галерия:

С белезници пред прокуратурата: Задържаха гарда от НСО след скандала със Соня Колтуклиева
9 снимки
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: БТА,     
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