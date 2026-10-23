ГЕРБ търси подкрепа от опозицията за оставката на Михаела Доцова след инцидента с Колтуклиева

ГЕРБ събра 39 от нужните 80 подписа за извънредно заседание и искане за оставката на Михаела Доцова.

Партията обвинява Доцова в липса на отговорност след инцидента със Соня Колтуклиева.

Бойко Борисов също поиска оставката ѝ, а ГЕРБ призова опозицията да подкрепи инициативата.

ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание (НС) и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова. Това съобщиха от партията.

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява", заявяват от партията на Бойко Борисов.

От там добавя, че председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера.

Деница Сачева от ГЕРБ потвърди пред журналисти, че парламентарната им група внася искане за предсрочно освобождаване на председателя на НС Михаела Доцова. "Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на НС следващия вторник", каза тя, цитирана от DarikNews.bg .

"В рамките на днешния ден Доцова може да преосмисли своето поведение и да прецени дали поведението й съответства на висотата на поста, който заема", каза Сачева. Тя допълни, че е останало усещане за безразличие в българското общество към човек, който е паднал. "Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал. Очевидно в това да упражняваш властта, има проблем. Доцова да поеме политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция, на първо място се изисква да бъдеш човек", обясни тя.

Сачева подчерта, че трябва да се проявява човечност и че властта е временна.

Припомняме, че в четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира инцидента с журналистката Соня Колтуклиева и служители на Националната служба за охрана.

"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа във Фейсбук Борисов във връзка с инцидента.

Още вчера в позиция във Фейсбук парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоя за оставката на Михаела Доцова. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се, посочиха от партията.