Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Р усия заяви, че неминуемо ще реагира на решението на австрийските власти да експулсират четирима нейни дипломати от Виена. Предупреждението бе отправено от руския заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински пред държавната агенция ТАСС.

По-рано австрийското Министерство на външните работи обяви официално, че обявява четирима дипломатически представители на Руската федерация за персона нон грата. Мярката е предприета въз основа на конкретна информация и доклад, получени от местните служби за сигурност.

Австрия експулсира четирима руски дипломати

Австрийското външнополитическо ведомство отказа да оповести допълнителни подробности относно конкретните основания или евентуални обвинения в шпионаж срещу засегнатите дипломати.

Отговорът от страна на Москва показва очаквана ескалация по оста Виена – Москва, като според установената дипломатическа практика се очаква реципрочно експулсиране на австрийски дипломати от руската столица в най-кратки срокове.